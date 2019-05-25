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Espreso.tvКультураАмериканское издание посчитало, сколько персонажей умерло за всю "Игру престолов"

Американское издание посчитало, сколько персонажей умерло за всю "Игру престолов"

За 8 сезонов популярного фэнтезийного сериала вместе с животными и восставшими мертвецами всего погибло 6887 персонажей

Такие подсчеты провели журналисты The Washington Post.

По наблюдениям издания, больше всего смертей произошло из-за дракона Дрогона, который сжег 1426 персонажей за все сезоны экранизации "Песни льда и пламени". На втором месте оказалась Ария Старк, которая унесла 1278 жизней. На третьей строчке - дракон Рейгар - 273 смерти.

Касательно битв, то рекордсменом является Битва за Винтерфелл. Она похоронила 3512 персонажей. Битва ублюдков унесла всего 168 жизней.

Интересно, что количество погибших увеличивалось с каждым новым сезоном. Так, за все серии первого сезона умерло 59 героев, в седьмом было уже 1096 смертей, а в последнем - 4548.

Чаще всего убийства происходили в Винтерфелл, где встретили свою смерть 3709 персонажей. На втором месте по смертности оказалась Королевская Гавань - 1357 смертей и на третьем - земли свободных людей за Стеной - 1092.

The Washington Post сделали анимированную графику, на которой можно увидеть, какие персонажи погибли в том или ином сезоне, каким образом и по какой причине.

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