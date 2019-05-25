После финала "Игры престолов" пользователи массово отписываются от НВО

25 мая, 2019, 20:55

Телеканал НВО стремительно теряет подписчиков, уровень запроса достиг наивысшего уровня популярности - 100 баллов

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Trends.

Восьмой сезон популярного фэнтезийного телесериала "Игра престолов" завершился. И теперь фанаты гуглят, как отменить подписку на телесеть HBO.

Многие пользователи были подписаны на HBO только ради просмотра "Игры престолов". Поэтому 20 мая, когда вышла последняя серия, популярность запроса "Cancel HBO" ( "отменить НВО") достигла максимальной отметки - 100 баллов.

К 2020 году на HBO не запланированы громкие премьеры. В следующем году стартует третий сезон сериала "Мир Дикого Запада", который снова увеличит популярность телеканала.

Финальный эпизод восьмого сезона "Игры престолов" вышел в ночь на 20 мая. Его посмотрели 19,3 млн зрителей, установив рекорд.