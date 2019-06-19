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Espreso.tvОбщество"Снизить цены на 15-20%": правительство может ограничить тарифы на горячую воду и тепло

"Снизить цены на 15-20%": правительство может ограничить тарифы на горячую воду и тепло

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил подготовить проект решения об ограничении тарифов на тепло и горячую воду

Об этом он сказал на заседании правительства 19 июня, передает Еспресо.TV

Он пояснил, цена на газ примерно одинакова по всей стране, впрочем при этом тарифы на тепло значительно отличаются

"Фактически мы видим, что при одинаковой цене газа, цена на тепло отличается вдвое", - сказал Гройсман, после того, как перечислил цены в регионах.

По словам Гройсмана, это зависит от того, насколько местные производители тепла инвестировали в энергоэффективность и модернизацию.

"Поэтому даю поручение Минрегиону, Минюсту, чтобы внести на следующее заседание вопрос об ограничении цен на тепло и горячую воду, которое вступит в силу со следующего отопительного сезона", - сказал он.

При этом премьер прогнозирует, что таким решением можно "добиться снижения цен на тепло на 15-20%".

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