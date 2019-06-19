"Снизить цены на 15-20%": правительство может ограничить тарифы на горячую воду и тепло
Об этом он сказал на заседании правительства 19 июня, передает Еспресо.TV
Он пояснил, цена на газ примерно одинакова по всей стране, впрочем при этом тарифы на тепло значительно отличаются
"Фактически мы видим, что при одинаковой цене газа, цена на тепло отличается вдвое", - сказал Гройсман, после того, как перечислил цены в регионах.
По словам Гройсмана, это зависит от того, насколько местные производители тепла инвестировали в энергоэффективность и модернизацию.
"Поэтому даю поручение Минрегиону, Минюсту, чтобы внести на следующее заседание вопрос об ограничении цен на тепло и горячую воду, которое вступит в силу со следующего отопительного сезона", - сказал он.
При этом премьер прогнозирует, что таким решением можно "добиться снижения цен на тепло на 15-20%".
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Напомним, с 1 мая, согласно решению НКРЕКП , по всей территории Украины действует единый тариф на транспортировку газа, но каждый облгаз имеет индивидуальный тариф на распределение газа.
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