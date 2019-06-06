Нафтогаз должен снизить цену на газ для населения почти на гривню - решение правительства
Об этом заявил вице-премьер Владимир Кистион, передает пресс-служба правительства.
Он напомнил, что в связи со снижением цен на газ, которое наблюдается весной в Европе, правительство наработало решение, которое поддерживается Международным валютным фондом, и обязал "Нафтогаз" продавать и населению газ дешевле.
"Монополист вместо того, чтобы ... снизить цену, без каких-либо экономических аргументов, противоречит рыночному тренду на снижение, поднял цены для промышленности. Это стало причиной увеличения цены на газ в июне для населения", - написал вице-премьер.
"Поэтому Правительство сегодня приняло еще одно решение, которое делает невозможным спекуляции Нафтогаза с ценами на газ. С июня Нафтогаз обязан продавать для населения газ по цене, которая является самой низкой на одной из четырех площадок ", - пояснил Кистион, а именно:
-
Минэкономразвития - средняя таможенная стоимость импортируемого газа, ожидаемая с мая, 5 600-5 700 за тысячу кубических метров без НДС;
-
Украинская энергетическая биржа - газ на июнь біл продан по цене 5554 грн за тысячу кубических метров без НДС;
-
Нафтогаз - газ для промышленности по предоплате, установленной на июнь 5804 грн за тысячу кубических метров без НДС;
-
Или по цене ПСО, в соответствии с постановлением Кабинета Министров № 867, что на июнь рассчитана как 7185 за тысячу кубических метров без НДС.
"Это означает, что уже в июне Нафтогаз должен уменьшить определенную им на июнь цену газа 6299 грн за тысячу кубических метров без НДС. Цена для населения, согласно правительственному постановлению, должна быть на 800-900 грн меньше ", - добавил вице-премьер.
-
Напомним, 22 апреля Кабинет министров и НАК "Нафтогаз Украины" согласовали уменьшение регулируемой цены на газ для населения и тепловой генерации на май 2019 до 8 тыс. 247 грн за 1 тыс. куб. м.
-
Министр финансов Оксана Маркарова заявила, что снижение цены на газ с мая не противоречит соглашению с МВФ .
-
С 1 мая в Украине подешевел газ для населения .
-
Впрочем, уже в июне 2019 г. средняя цена газа для населения увеличится до 8 тыс. 607 грн 37 коп . за тысячу кубометров.
-
13 мая НАК "Нафтогаз Украины" разослала контрагентам дополнительные соглашения с новой ценой на газ при поставках на условиях Положения о специальных обязанности.
-
Благодаря уменьшению цены на газ на международном рынке, НАК "Нафтогаз Украины" в июне на 8% снижает цены на газ для промышленных потребителей , а с июля - для населения.
-
Недавно НАК "Нафтогаз Украины" обнародовал инфографику с ценами на газ для населения в каждой области Украины в июне.
-
Кабинет министров Украине 5 июня заявил о намерении обязать НАК Нафтогаз Украины снизить цены на газ .
-
Также правительство решило обратиться в Счетную палату, Государственную аудиторскую службу, Государственную фискальную службу с просьбой проверить процесс формирования цены на газ для населения внутри компаний группы Нафтогаза.