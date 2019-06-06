Нафтогаз должен снизить цену на газ для населения почти на гривню - решение правительства

6 июня, 2019, 11:45

Кабинет министров Украины обязал НАК "Нафтогаз Украины" уменьшить определенную им на июнь 2019 цену газа для населения в 6299 гривень за 1000 кубометров на 800-900 гривень

Об этом заявил вице-премьер Владимир Кистион, передает пресс-служба правительства.

Он напомнил, что в связи со снижением цен на газ, которое наблюдается весной в Европе, правительство наработало решение, которое поддерживается Международным валютным фондом, и обязал "Нафтогаз" продавать и населению газ дешевле.

"Монополист вместо того, чтобы ... снизить цену, без каких-либо экономических аргументов, противоречит рыночному тренду на снижение, поднял цены для промышленности. Это стало причиной увеличения цены на газ в июне для населения", - написал вице-премьер.

"Поэтому Правительство сегодня приняло еще одно решение, которое делает невозможным спекуляции Нафтогаза с ценами на газ. С июня Нафтогаз обязан продавать для населения газ по цене, которая является самой низкой на одной из четырех площадок ", - пояснил Кистион, а именно:

Минэкономразвития - средняя таможенная стоимость импортируемого газа, ожидаемая с мая, 5 600-5 700 за тысячу кубических метров без НДС; Украинская энергетическая биржа - газ на июнь біл продан по цене 5554 грн за тысячу кубических метров без НДС; Нафтогаз - газ для промышленности по предоплате, установленной на июнь 5804 грн за тысячу кубических метров без НДС; Или по цене ПСО, в соответствии с постановлением Кабинета Министров № 867, что на июнь рассчитана как 7185 за тысячу кубических метров без НДС.

"Это означает, что уже в июне Нафтогаз должен уменьшить определенную им на июнь цену газа 6299 грн за тысячу кубических метров без НДС. Цена для населения, согласно правительственному постановлению, должна быть на 800-900 грн меньше ", - добавил вице-премьер.