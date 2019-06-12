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Espreso.tvОбществоЧтобы было дешевле: правительство разработало новую формулу для регулирования цены на газ

Чтобы было дешевле: правительство разработало новую формулу для регулирования цены на газ

Кабинет министров изменил формулу расчета цены газа, который НАК Нафтогаз Украины продает населению и теплокоммунэнерго (ТКЭ)

Согласно постановлению №485 от 5 июня, стоимость газа, отпускаемого бытовым потребителям, должна соответствовать минимальному из четырех значений:

- средняя стоимость импортного газа, которая сложилась в процессе его растаможивания в Украине (по итогам месяца, предшествующего месяцу поставки населению; публикуется Минэкономразвития)

- средневзвешенная цена за месяц по итогам электронных биржевых торгов на Украинской энергетической бирже;

- средняя арифметическая цена газа для промышленных потребителей (при условии предоплаты до месяца поставки газа), которая действовала в газовом месяце, предшествующем месяцу продажи населению;

- цена, рассчитанная по ранее утвержденной формуле стоимости газа по ПСО.

Таким образом Кабмин обязал Нафтогаз продавать газ населению по той из четырех средних цен, которая будет самой низкой.

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