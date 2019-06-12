Чтобы было дешевле: правительство разработало новую формулу для регулирования цены на газ

Согласно постановлению №485 от 5 июня, стоимость газа, отпускаемого бытовым потребителям, должна соответствовать минимальному из четырех значений:

- средняя стоимость импортного газа, которая сложилась в процессе его растаможивания в Украине (по итогам месяца, предшествующего месяцу поставки населению; публикуется Минэкономразвития)

- средневзвешенная цена за месяц по итогам электронных биржевых торгов на Украинской энергетической бирже;

- средняя арифметическая цена газа для промышленных потребителей (при условии предоплаты до месяца поставки газа), которая действовала в газовом месяце, предшествующем месяцу продажи населению;

- цена, рассчитанная по ранее утвержденной формуле стоимости газа по ПСО.

Таким образом Кабмин обязал Нафтогаз продавать газ населению по той из четырех средних цен, которая будет самой низкой.

Напомним, 22 апреля Кабинет министров и НАК "Нафтогаз Украины" согласовали уменьшение регулируемой цены на газ для населения и тепловой генерации на май 2019 до 8 тыс. 247 грн за 1 тыс. куб. м.

Министр финансов Оксана Маркарова заявила, что снижение цены на газ с мая не противоречащей соглашению с МВФ .

1 мая в Украине подешевел газ для населения .

Впрочем, уже в июне 2019 средняя цена газа для населения увеличится до 8 тыс. 607 грн 37 коп . за тысячу кубометров.

13 мая НАК "Нафтогаз Украины" разослала контрагентам дополнительные соглашения с новой ценой на газ при поставках на условиях Положения о специальных обязанностях.

Благодаря уменьшению цены на газ на международном рынке, НАК "Нафтогаз Украины" в июне на 8% снижает цены на газ для промышленных потребителей , а с июля - для населения.

Недавно НАК "Нафтогаз Украины" обнародовал инфографику с ценами на газ для населения в каждой области Украины в июне.

Кабинет министров Украине 5 июня заявил о намерении обязать НАК Нафтогаз Украины снизить цены на газ .