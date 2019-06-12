Чтобы было дешевле: правительство разработало новую формулу для регулирования цены на газ
Согласно постановлению №485 от 5 июня, стоимость газа, отпускаемого бытовым потребителям, должна соответствовать минимальному из четырех значений:
- средняя стоимость импортного газа, которая сложилась в процессе его растаможивания в Украине (по итогам месяца, предшествующего месяцу поставки населению; публикуется Минэкономразвития)
- средневзвешенная цена за месяц по итогам электронных биржевых торгов на Украинской энергетической бирже;
- средняя арифметическая цена газа для промышленных потребителей (при условии предоплаты до месяца поставки газа), которая действовала в газовом месяце, предшествующем месяцу продажи населению;
- цена, рассчитанная по ранее утвержденной формуле стоимости газа по ПСО.
Таким образом Кабмин обязал Нафтогаз продавать газ населению по той из четырех средних цен, которая будет самой низкой.
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Напомним, 22 апреля Кабинет министров и НАК "Нафтогаз Украины" согласовали уменьшение регулируемой цены на газ для населения и тепловой генерации на май 2019 до 8 тыс. 247 грн за 1 тыс. куб. м.
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Министр финансов Оксана Маркарова заявила, что снижение цены на газ с мая не противоречащей соглашению с МВФ .
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1 мая в Украине подешевел газ для населения .
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Впрочем, уже в июне 2019 средняя цена газа для населения увеличится до 8 тыс. 607 грн 37 коп . за тысячу кубометров.
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13 мая НАК "Нафтогаз Украины" разослала контрагентам дополнительные соглашения с новой ценой на газ при поставках на условиях Положения о специальных обязанностях.
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Благодаря уменьшению цены на газ на международном рынке, НАК "Нафтогаз Украины" в июне на 8% снижает цены на газ для промышленных потребителей , а с июля - для населения.
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Недавно НАК "Нафтогаз Украины" обнародовал инфографику с ценами на газ для населения в каждой области Украины в июне.
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Кабинет министров Украине 5 июня заявил о намерении обязать НАК Нафтогаз Украины снизить цены на газ .
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6 июня Кабинет министров Украины обязал НАК "Нафтогаз Украины" уменьшить определенную им на июнь 2019 цену газа для населения в 6299 гривен за 1000 кубометров в 800-900 гривен.
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