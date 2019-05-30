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Espreso.tvОбществоКакими будут цены на газ в каждой области в июне. Инфографика

Какими будут цены на газ в каждой области в июне. Инфографика


фото: gx.net.ua
НАК "Нафтогаз Украины" обнародовал инфографику с ценами на газ для населения в каждой области Украины в июне

Об этом компания сообщила в своем Twitter.

"Нафтогаз будет отпускать газсбытам газ для населения по единой цене 6299 грн/тыс.куб.м (без НДС). Но цена для населения по регионам будет разной и зависит, в частности, от тарифа на распределение и наценки газзбутив ", - пояснили в НАК

Самые высокие розничные цены газа в июне будут у потребителей, которые присоединены к сетям:

  • Николаевгаз - 8813,00 грн / тыс. куб.м (8432,93 в мае)
  • Газовик (Винницкая обл.) - 8808,68 грн / тыс.куб.м (8428,61 в мае)
  • Ривнегаз- 8807,00 грн / тыс.куб.м. (8426,93 в мае).

Самые низкие розничные цены на газ в июне будут у потребителей, которые присоединены к сетям:

  • Киевгаз - 8190,68 грн / тыс.куб.м. (7810,61 грн в мае)
  • Кременчукгаз - 8200,64 грн / тыс.куб.м. (7820,53 грн. В мае)
  • Харьковгоргаз - 8259,32 грн / тыс.куб.м. (7879,25 грн в мае).

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