Какими будут цены на газ в каждой области в июне. Инфографика
Об этом компания сообщила в своем Twitter.
"Нафтогаз будет отпускать газсбытам газ для населения по единой цене 6299 грн/тыс.куб.м (без НДС). Но цена для населения по регионам будет разной и зависит, в частности, от тарифа на распределение и наценки газзбутив ", - пояснили в НАК
Самые высокие розничные цены газа в июне будут у потребителей, которые присоединены к сетям:
- Николаевгаз - 8813,00 грн / тыс. куб.м (8432,93 в мае)
- Газовик (Винницкая обл.) - 8808,68 грн / тыс.куб.м (8428,61 в мае)
- Ривнегаз- 8807,00 грн / тыс.куб.м. (8426,93 в мае).
Самые низкие розничные цены на газ в июне будут у потребителей, которые присоединены к сетям:
- Киевгаз - 8190,68 грн / тыс.куб.м. (7810,61 грн в мае)
- Кременчукгаз - 8200,64 грн / тыс.куб.м. (7820,53 грн. В мае)
- Харьковгоргаз - 8259,32 грн / тыс.куб.м. (7879,25 грн в мае).
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Напомним, с 1 мая, согласно решению НКРЭКП , по всей территории Украины действует единый тариф на транспортировку газа, но каждый облгаз имеет индивидуальный тариф на распределение газа.
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22 апреля Кабинет министров и НАК "Нафтогаз Украины" согласовали уменьшение регулируемой цены на газ для населения и тепловой генерации на май 2019 до 8 тыс. 247 грн за 1 тыс. куб. м.
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Министр финансов Оксана Маркарова заявила, что снижение цены на газ с мая не противоречит соглашению с МВФ .
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1 мая в Украине подешевел газ для населения .
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Впрочем, уже в июне 2019 средняя цена газа для населения увеличится до 8 тыс. 607 грн 37 коп . за тысячу кубометров.
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13 мая НАК "Нафтогаз Украины" разослала контрагентам дополнительные соглашения с новой ценой на газ при поставках на условиях Положения о специальных обязанностях.
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Благодаря уменьшению цены на газ на международном рынке, НАК "Нафтогаз Украины" в июне на 8% снижает цены на газ для промышленных потребителей , а с июля - для населения.
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