Какими будут цены на газ в каждой области в июне. Инфографика

30 мая, 2019, 10:38

НАК "Нафтогаз Украины" обнародовал инфографику с ценами на газ для населения в каждой области Украины в июне

Об этом компания сообщила в своем Twitter.

"Нафтогаз будет отпускать газсбытам газ для населения по единой цене 6299 грн/тыс.куб.м (без НДС). Но цена для населения по регионам будет разной и зависит, в частности, от тарифа на распределение и наценки газзбутив ", - пояснили в НАК

Самые высокие розничные цены газа в июне будут у потребителей, которые присоединены к сетям:

Николаевгаз - 8813,00 грн / тыс. куб.м (8432,93 в мае)

Газовик (Винницкая обл.) - 8808,68 грн / тыс.куб.м (8428,61 в мае)

Ривнегаз- 8807,00 грн / тыс.куб.м. (8426,93 в мае).

Самые низкие розничные цены на газ в июне будут у потребителей, которые присоединены к сетям: