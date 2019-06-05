Правительство сегодня обяжет Нафтогаз снизить цены на газ, - Гройсман

5 июня, 2019, 12:17

Кабинет министров Украины сегодня должен принять решение, которое обяжет НАК Нафтогаз Украины снизить цены на газ

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания.

"Мы разработали еще один нормативный документ, который не даст НАК Нафтогаз Украины злоупотреблять своим монопольным положением", - сказал он.

По словам премьера, в части областей Нафтогаз поднял цены до 8800 грн за тысячу кубометров.

"Поэтому сегодня на заседании Кабмина будет принято решение о снижении цены на газ", - заявил он.

"Газ должен стоить в июне около 8000 грн, в июле - 7700 а не 8800. Это тот коридор - от 7700 до 8000, что сегодня полностью соответствует рыночной цене", - отметил Гройсман.