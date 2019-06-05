Правительство сегодня обяжет Нафтогаз снизить цены на газ, - Гройсман
Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания.
"Мы разработали еще один нормативный документ, который не даст НАК Нафтогаз Украины злоупотреблять своим монопольным положением", - сказал он.
По словам премьера, в части областей Нафтогаз поднял цены до 8800 грн за тысячу кубометров.
"Поэтому сегодня на заседании Кабмина будет принято решение о снижении цены на газ", - заявил он.
"Газ должен стоить в июне около 8000 грн, в июле - 7700 а не 8800. Это тот коридор - от 7700 до 8000, что сегодня полностью соответствует рыночной цене", - отметил Гройсман.
- Напомним, с 1 мая, согласно решения НКРЕКП , по всей территории Украины действует единый тариф на транспортировку газа, но каждый облгаз имеет индивидуальный тариф на распределение газа.
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22 апреля Кабинет министров и НАК "Нафтогаз Украины" согласовали уменьшение регулируемой цены на газ для населения и тепловой генерации на май 2019 до 8 тыс. 247 грн за 1 тыс. куб. м.
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Впрочем, уже в июне 2019 средняя цена газа для населения увеличится до 8 тыс. 607 грн 37 коп . за тысячу кубометров.
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