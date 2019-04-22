Правительство и "Нафтогаз" согласовали уменьшение цены на газ для населения

22 апреля, 2019, 20:15

Кабинет министров и НАК "Нафтогаз Украины" согласовали уменьшение регулируемой цены на газ для населения и тепловой генерации на май 2019 до 8 тыс. 247 грн за 1 тыс. куб. м

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

НАК и представители правительства разработали новый механизм определения регулируемой цены, говорится в сообщении.

Отмечается, что новый механизм позволяет уменьшить стоимость газа для населения и тепловой генерации до уровня 8 тыс. 247 грн за тыс. куб. м.

В пресс-службе отмечают, что механизм предусматривает такой подход к формированию цены, если рыночная цена газа для промышленных потребителей ниже установленной в постановлении КМУ от 19 октября 2018 года, то цена для населения соответственно снизится. Если же рыночная цена газа для промышленности возрастет, то цена для населения останется на этом уровне.

Ожидается, что изменения в действующие договоры на продажу газа между "Нафтогазом" и всеми контрагентами, которые покупают газ в соответствии с требованиями Кабмина, будут внесены в течение мая текущего года.