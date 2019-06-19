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Espreso.tvОбществоАльтернатива транзитному контракту: Нафтогаз предлагает Газпрому контракт на "своп" газа

Альтернатива транзитному контракту: Нафтогаз предлагает Газпрому контракт на "своп" газа

Согласно этому варианту Газпром будет передавать Украине определенный объем газа (определенную энергетическую ценность газа) на границе Украина-Россия, а Украина будет передавать точно такой же объем (энергетическую ценность) на границе Украина-ЕС

Об этом написал главный коммерческий директор "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в Facebook.

НАК "Нафтогаз Украины" предложил российскому Газпрому альтернативу транзитному контракту.

"Если Газпром никак не хочет брать на себя риски, связанные с украинским регулятором и оператором газотранспортной системы (а по европейским правилам именно оператор и национальный регулятор имеют соответствующие полномочия устанавливать / менять тарифы и другие существенные условия договора), то Нафтогаз готов взять эти риски на себя. В таком случае мы предлагаем Газпрома заключить с Нафтогазом договор не на услуги транспортировки, а на "своп" газа ", - отметил Витренко.

Как пояснил главный коммерческий директор, согласно этому варианту Газпром будет передавать Украине определенный объем газа (определенную энергетическую ценность газа) на границе Украина-РФ, а Украина будет передавать точно такой же объем (энергетическую ценность) на границе Украина-ЕС.

"Передача газа будет подтверждаться смежными операторами (Словакии, Венгрии, Польши, Румынии), то есть они потом будут брать на себя ответственность перед Газпромом за газ уже в их системах. При этом наш контракт на" своп "газа с Газпромом будет заключен по тем же шведским правом и с арбитражем в Швеции (как в текущем контракте), маржа (плата за транзит) будет определена заранее сторонами (а не регулятором). а Нафтогаз уже сам заключать контракт на услуги по транспортировке газа по обособленным оператором газотранспортной систе мы, который будет регулироваться в Украине ", - написал Витренко.

Контракты на "своп" газа является относительно привычными для европейского рынка.

"То есть такой контракт может быть заключен по европейским правилам, просто они разные для контрактов на" своп "газа и на услуги по транспортировке газа. Нас устраивает предложение ЕС по транзитному контракту - 10 лет, в среднем должно быть не менее 60 млрд кубометров газа по года. Поэтому можем эти же параметры заложить и в контракт на "своп" газа ", - добавил Витренко.

По срокам и годовых объемов такого контракта Витренко отметил: "Нас устраивает предложение ЕС по транзитному контракту - 10 лет, в среднем должно быть не менее 60 млрд кубометров газа по году. Поэтому можем эти же параметры заложить и в контракт на своп газа" .

Также он уточнил, что Нафтогаз устраивает предложение ЕС - обеспечить техническую возможность (мощности) для поступления газа из РФ в Украину в объеме не менее 90 миллиардов кубометров газа по году. "То есть будет 30 млрд кубометров для дополнительных объемов транзита доступных как для газпромовского газа, так и для газа других компаний", - добавил он.

  • Ранее начальник юридического департамента Газпрома Сергей Кузнец заявил, что новый контракт на транзит российского газа через газотранспортную систему Украины на европейских условиях, как того хочет украинская сторона, не заключаются
  • Напомним, 4 апреля Европейский парламент принял обновленную Газовую директиву ЕС . После вступления новых правил в силу все газопроводы из стран, не входящих в Евросоюз, включая "Северный поток-2", должны будут соблюдать правила ЕС доступ для третьих сторон, разделение прав собственности, недискриминационные тарифы и прозрачность.
  • Ранее сообщалось, что российская компания " Газпром" получила очередной отказ от власти Дании по маршруту "Северного потока-2". Ранее разрешения о строительстве российского газопровода дали Германия, Финляндия и Швеция.
  • Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что Германия хочет, чтобы РФ продолжала транзит газа через Украину .
  • Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что продолжение договоренностей о транзите российского газа через Украину будет в случае отказа Нафтогаза от судебных споров относительно Газпрома.
  • Украинская сторона на предстоящих трехсторонних переговорах предложит РФ транспортировать по 60 млрд кубометров газа ежегодно в течение 10 лет.
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