Контракт с Украиной на европейских условиях невозможен, - Газпром

18 июня, 2019, 12:17

Новый контракт на транзит российского газа через газотранспортную систему Украины на европейских условиях, как этого хочет украинская сторона, заключить невозможно

Об этом заявил начальник юридического департамента Газпрома Сергей Кузнец, сообщает Интерфакс.

"Нас много раз призывали заключить контракт на европейских условиях, но это пока невозможно. Только на прошлой неделе было опубликовано постановление, которое задает направление реформе Нафтогаза", - отметил он.

Отмечается, что в Газпроме ожидают, что для заключения нового контракта на транзит газа Нафтогаз добровольно откажется от всех своих выигрышей в Стокгольмском арбитраже (общая сумма выигрышей составляет $4,6 млрд). В то же время Нафтогаз готов отказаться только от нового иска в Стокгольмский арбитраж на $11-14 млрд.

Отмечается, что директор экспортного направления деятельности Газпрома Елена Бурмистрова сообщила, что в компании готовы заключить с Украиной новый контракт на транзит газа, однако пока там "не знают, с кем это обсуждать".