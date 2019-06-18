Контракт с Украиной на европейских условиях невозможен, - Газпром
Об этом заявил начальник юридического департамента Газпрома Сергей Кузнец, сообщает Интерфакс.
"Нас много раз призывали заключить контракт на европейских условиях, но это пока невозможно. Только на прошлой неделе было опубликовано постановление, которое задает направление реформе Нафтогаза", - отметил он.
Отмечается, что в Газпроме ожидают, что для заключения нового контракта на транзит газа Нафтогаз добровольно откажется от всех своих выигрышей в Стокгольмском арбитраже (общая сумма выигрышей составляет $4,6 млрд). В то же время Нафтогаз готов отказаться только от нового иска в Стокгольмский арбитраж на $11-14 млрд.
Отмечается, что директор экспортного направления деятельности Газпрома Елена Бурмистрова сообщила, что в компании готовы заключить с Украиной новый контракт на транзит газа, однако пока там "не знают, с кем это обсуждать".
- Напомним, 4 апреля Европейский парламент принял обновленную Газовую директиву ЕС . После вступления новых правил в силу все газопроводы из стран, не входящих в Евросоюз, включая "Северный поток-2", должны будут соблюдать правила ЕС: доступ для третьих сторон, разделение прав собственности, недискриминационные тарифы и прозрачность.
- Ранее сообщалось, что российская компания " Газпром" получила очередной отказ от власти Дании по маршруту "Северного потока-2". Ранее разрешения о строительстве российского газопровода дали Германия, Финляндия и Швеция.
- Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что Германия хочет, чтобы РФ продолжала транзит газа через Украину.
- Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что продолжение договоренностей о транзите российского газа через Украину будет в случае отказа Нафтогаза от судебных споров относительно Газпрома.
- Украинская сторона на предстоящих трехсторонних переговорах предложит РФ транспортировать по 60 млрд кубометров газа ежегодно в течение 10 лет.
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