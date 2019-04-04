Европарламент утвердил изменения в Газовую директиву, касающиеся "Северного потока-2"

4 апреля, 2019, 13:46

Европейский парламент утвердил проект поправок к Газовой директиве Европейского Союза, которая позволит Брюсселю расширить возможности по контролю морских газопроводов, в частности российского "Северного потока-2"

Об этом говорится на сайте ЕП.

Евродепутаты подавляющим большинством (465 "за", 95 "против", 68 депутатов воздержались) проголосовали в четверг в пользу документа на пленарной сессии ЕП.

Изменения предусматривают распространение действия Газовой директивы (часть Третьего энергопакета ЕС) на газопроводы из третьих стран, но только на те секции, которые расположены на территории и в территориальных водах страны, где труба подключается к газотранспортной системе Евросоюза. В ситуации с "Северным потоком-2" это будет означать, что за применение правил ЕС к этому газопроводу будет отвечать - под наблюдением Еврокомиссии - Германия.

"Отныне все газопроводы из стран, не входящих в ЕС, включая "Северный поток-2 ", должны будут соблюдать правила ЕС доступ для третьих сторон, разделение прав собственности, недискриминационные тарифы и прозрачность.

Это приведет к усилению энергетической безопасности на нашем континенте. Это всегда было главной целью Европейского парламента, и я рад, что мы достигли этого", - прокомментировал принятое решение глава комитета по промышленности, исследованиям и энергетике, польский евродепутат Ежи Бузек.

"Измененные правила создадут более конкурентоспособный газовый рынок ЕС, гарантируя, что владельцы трубопроводов, входящих на территорию ЕС, отделены от операторов газоснабжения.

Трубопроводы должны стать доступными для других операторов, как это уже действует в соответствии с правилами о внутренних газопроводах ЕС. Потребители выиграют от большей конкуренции и, следовательно, от снижения цен", - говорится в сообщении парламента по поводу принятого решения.

После официального одобрения министрами ЕС газовая директива будет опубликована в Официальном журнале ЕС и вступит в силу через 20 дней.

У государств-членов Евросоюза будет девять месяцев, чтобы привести свое национальное законодательство в соответствие с этой директивой.

В ЕС хотят, чтобы поправки к директиве вступили в силу к запуску "Северного потока - 2". Ожидается, что газопровод введут в эксплуатацию до конца 2019 года.