"Северный поток-2": Дания отказала Газпрому в прокладке трубопровода через свои территориальные воды

27 марта, 2019, 17:18

Газпром получил очередной отказ в Дании по маршруту "Северного Потока - 2"

Об этом сообщил глава Нафтогаза Андрей Коболев в Facebook.

Коболев отметил, что отказ Дании не убивает проект "Северного потока-2", но заставляет Россию снова искать другой путь в Балтийском море.

"А Балтийское море не такое уж и большое, и желающих что-то проложить или закопать хватает", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Дания планировала отказать РФ в прокладке труб "Северного потока - 2" из-за длительной агрессии на территории Украины.

Тогда же министр иностранных дел Дании AP Андерс Самуэльсен заявлял, что как только правительству придет время принимать решение, Копенгаген оценит "что происходит в России и как они относятся к Украине".