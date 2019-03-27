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"Северный поток-2": Дания отказала Газпрому в прокладке трубопровода через свои территориальные воды


фото: dpa
Газпром получил очередной отказ в Дании по маршруту "Северного Потока - 2"

Об этом сообщил глава Нафтогаза Андрей Коболев в Facebook.

Коболев отметил, что отказ Дании не убивает проект "Северного потока-2", но заставляет Россию снова искать другой путь в Балтийском море.

"А Балтийское море не такое уж и большое, и желающих что-то проложить или закопать хватает", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Дания планировала отказать РФ в прокладке труб "Северного потока - 2" из-за длительной агрессии на территории Украины.

Тогда же министр иностранных дел Дании AP Андерс Самуэльсен заявлял, что как только правительству придет время принимать решение, Копенгаген оценит "что происходит в России и как они относятся к Украине".

 

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