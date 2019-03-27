"Северный поток-2": Дания отказала Газпрому в прокладке трубопровода через свои территориальные воды
27 марта, 2019, 17:18
Газпром получил очередной отказ в Дании по маршруту "Северного Потока - 2"
Об этом сообщил глава Нафтогаза Андрей Коболев в Facebook.
Коболев отметил, что отказ Дании не убивает проект "Северного потока-2", но заставляет Россию снова искать другой путь в Балтийском море.
"А Балтийское море не такое уж и большое, и желающих что-то проложить или закопать хватает", - добавил он.
Ранее сообщалось, что Дания планировала отказать РФ в прокладке труб "Северного потока - 2" из-за длительной агрессии на территории Украины.
Тогда же министр иностранных дел Дании AP Андерс Самуэльсен заявлял, что как только правительству придет время принимать решение, Копенгаген оценит "что происходит в России и как они относятся к Украине".
Читайте также
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
-
-
25 марта, 2019 Виталий Портников: Кремль готов купить Украину
-
26 марта, 2019 Виталий Портников: Россия спасает Мадуро как Януковича
Читайте также
-
-
-
25 марта, 2019 Виталий Портников: Кремль готов купить Украину