Германия хочет, чтобы РФ продолжала транзит газа через Украину
17 июня, 2019, 15:15
Германия настаивает на том, чтобы Украина продолжала выступать в роли транзитного государства
Об этом заявил представитель федерального правительства Германии Штеффен Зайберт на брифинге в Берлине, передает Укринформ .
"С нашей точки зрения, продолжение роли Украины как транзитного государства является необходимостью. Мы этого требуем. В наших абсолютных интересах есть, и это наше требование, чтобы транзит был и в дальнейшем возможным", - заявил Зайберт.
По его словам, Берлин активно поддерживает трехсторонние переговоры о продлении транзита между ЕС, Украиной и Россией.
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