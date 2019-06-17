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Espreso.tvОбществоГермания хочет, чтобы РФ продолжала транзит газа через Украину

Германия хочет, чтобы РФ продолжала транзит газа через Украину

Германия настаивает на том, чтобы Украина продолжала выступать в роли транзитного государства

Об этом заявил представитель федерального правительства Германии Штеффен Зайберт на брифинге в Берлине, передает Укринформ .

"С нашей точки зрения, продолжение роли Украины как транзитного государства является необходимостью. Мы этого требуем. В наших абсолютных интересах есть, и это наше требование, чтобы транзит был и в дальнейшем возможным", - заявил Зайберт.

По его словам, Берлин активно поддерживает трехсторонние переговоры о продлении транзита между ЕС, Украиной и Россией.

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