Украина предупредила ЕС о возможном газовом кризисе в начале 2020 года

17 июня, 2019, 14:58

В МИД Украины не уверены, что договор о транзите газа через украинскую газотранспортную систему получится заключить до 1 января 2020

Об этом заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль рассказала в интервью Bloomberg.

Украина предупреждает европейские страны о необходимости подготовиться к газовому кризису, который может возникнуть в случае, если не получится заключить новый транзитный договор с Россией до конца даты текущего договора.

По словам Елены Зеркаль, "очень вероятно", что новое соглашение не будет заключено до 1 января.

"Пока Россия продолжает откладывать дату проведения трехсторонних переговоров о транзите газа, мрачный сценарий газового кризиса следует рассмотреть серьезнее", - сообщила Зеркаль.

Зеркаль также напомнила, что сейчас все европейские страны, в том числе Украина, наращивают объемы загрузки газа в свои хранилища. Это привело большую предложение газа на европейском рынке, что привело к обвалу цен на него.

Более трети всего газа, потребляемого в ЕС, поступает из России. Большинство этого газа поставляют через Украину, которая предложила европейским компаниям использовать свои подземные хранилища газа для наращивания его запасов на отопительный сезон.

Кроме транзита газа через Украину, Россия поставляет свой газ через обходные газопроводы, в частности "Северный поток". Вторая ветвь этого газопровода - "Северный поток-2" - скорее всего не будет построена вовремя, в частности из-за проблем с разрешениями в Дании, через экономическую зону которой Газпром намеревался проложить трубопровод.

Накануне в российском правительстве предложили провести очередной раунд трехсторонних переговоров о транзите газа на сентябрь 2019 года, несмотря на то, что ранее эти переговоры планировали провести сразу после президентских выборов в Украине.

Украинская сторона на предстоящих переговорах предложит России транспортировать по 60 млрд кубометров газа ежегодно в течение 10 лет.

Сейчас российский газ в Европу поставляется через газотранспортную систему Украины в пределах контракта, который завершается 31 декабря 2019.