Медведев выдвинул условие продолжения транзита газа через Украину
Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, Россия не отказывалась от пролонгации соответствующих договоров с Украиной и использования этого транзитного маршрута.
"Это сотрудничество должно быть прагматичным, оно должно быть основано на нормальных коммерческих отношениях, оно должно быть взаимовыгодным, там должны быть приемлемые тарифы", - заявил Медведев.
Кроме того, Медведев подчеркнул, что должно быть определено, каким образом будет управляться газотранспортная система Украины, а также решен ряд других вопросов.
По словам премьер-министра РФ, транзит российского газа через Украину сохранится, если новая власть перейдет от политических спекуляций к прагматическим соображениям.
"Мы надеемся, что, во всяком случае, у нового руководства Украины прагматические соображения, соображения, связанные с достижением нормальных договоренностей, основанных на прагматизме возобладают над всякого рода политическими спекуляциями", - заявил Медведев.
Читайте также
-
23 мая, 2019 Виталий Портников: Украина исчезает с доски
-
-
-
-