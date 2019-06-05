Медведев выдвинул условие продолжения транзита газа через Украину

5 июня, 2019, 18:07

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что продолжение договоренностей о транзите российского газа через Украину должно быть основано на прагматизме и отказе от судебных споров

Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Россия не отказывалась от пролонгации соответствующих договоров с Украиной и использования этого транзитного маршрута.

"Это сотрудничество должно быть прагматичным, оно должно быть основано на нормальных коммерческих отношениях, оно должно быть взаимовыгодным, там должны быть приемлемые тарифы", - заявил Медведев.

Кроме того, Медведев подчеркнул, что должно быть определено, каким образом будет управляться газотранспортная система Украины, а также решен ряд других вопросов.

По словам премьер-министра РФ, транзит российского газа через Украину сохранится, если новая власть перейдет от политических спекуляций к прагматическим соображениям.

"Мы надеемся, что, во всяком случае, у нового руководства Украины прагматические соображения, соображения, связанные с достижением нормальных договоренностей, основанных на прагматизме возобладают над всякого рода политическими спекуляциями", - заявил Медведев.