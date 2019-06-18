Нафтогаз вернул Всемирному банку $ 500 млн кредита
Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза в Facebook.
Благодаря этим средствам компания в течение двух лет закупила около 5 млрд куб. м газа из европейского направления, говорится в сообщении.
Отмечается, что из-за угрозы газового шантажа со стороны России после завершения действия транзитного соглашения, планируется закачать в подземные газовые хранилища примерно на 3 млрд куб. м газа больше, чем в прошлом году.
Отмечается, что таким образом планируют накопить 20 млрд куб. м газа, чтобы избежать рисков со стороны соседей.
Поэтому сотрудничество с кредиторами с применением механизма государственных гарантий является крайне важным инструментом, помогающим обеспечивать энергетическую стабильность государства, говорится в сообщении.
- Напомним, 4 апреля Европейский парламент принял обновленную Газовую директиву ЕС. После вступления новых правил в силу все газопроводы из стран, не входящих в Евросоюз, включая "Северный поток-2", должны будут соблюдать правила ЕС: доступ для третьих сторон, разделение прав собственности, недискриминационные тарифы и прозрачность.
- Ранее сообщалось, что российская компания "Газпром" получила очередной отказ от власти Дании по маршруту "Северного потока-2". Ранее разрешения о строительстве российского газопровода дали Германия, Финляндия и Швеция.
- Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что Германия хочет, чтобы РФ продолжала транзит газа через Украину.
- Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что продолжение договоренностей о транзите российского газа через Украину будет в случае отказа Нафтогаза от судебных споров относительно Газпрома.
- Украинская сторона на предстоящих трехсторонних переговорах предложит РФ транспортировать по 60 млрд кубометров газа ежегодно в течение 10 лет.
- 18 мая в Газпроме заявили, что газовый контракт с Украиной на европейских условиях невозможен.
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