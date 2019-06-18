Нафтогаз вернул Всемирному банку $ 500 млн кредита

18 июня, 2019, 15:35

НАК "Нафтогаз Украины" вернула кредит на $ 500 млн, полученный под гарантии Всемирного банка и под госгарантии Украины

Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза в Facebook.

Благодаря этим средствам компания в течение двух лет закупила около 5 млрд куб. м газа из европейского направления, говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за угрозы газового шантажа со стороны России после завершения действия транзитного соглашения, планируется закачать в подземные газовые хранилища примерно на 3 млрд куб. м газа больше, чем в прошлом году.

Отмечается, что таким образом планируют накопить 20 млрд куб. м газа, чтобы избежать рисков со стороны соседей.

Поэтому сотрудничество с кредиторами с применением механизма государственных гарантий является крайне важным инструментом, помогающим обеспечивать энергетическую стабильность государства, говорится в сообщении.