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Espreso.tvОбществоКлимкин предупредил о российской угрозе для Молдовы

Климкин предупредил о российской угрозе для Молдовы


фото: politeka
Министр иностранных дел Павел Климкин предупредил об угрозе российского влияния в Молдове

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на 7 канал Одессы.

Глава МИД Украины Павел Климкин встретился со своим румынским коллегой Теодором Мелешкану для обсуждения ситуации в Молдове.

Министры обсудили политический кризис в Молдове, в результате которого старое правительство Демократической партии отказалось от власти в пользу социалистов и блока ACUM.

"Очень важно, чтобы России не удалось использовать Молдову как полигон для отработки решений уменьшения субъектности Молдовы, того, чтобы увеличить внешнее воздействие, провести долгосрочную российскую тактику", - заявил Климкин.

Министр иностранных дел также провел параллели между ситуацией в Молдове и Украине.

"Если вы обратите внимание, когда был там вице-премьер РФ Дмитрий Козак, терминология точно такая же, как применительно к Донбассу", - сказал Климкин.

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