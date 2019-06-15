Климкин предупредил о российской угрозе для Молдовы
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на 7 канал Одессы.
Глава МИД Украины Павел Климкин встретился со своим румынским коллегой Теодором Мелешкану для обсуждения ситуации в Молдове.
Министры обсудили политический кризис в Молдове, в результате которого старое правительство Демократической партии отказалось от власти в пользу социалистов и блока ACUM.
"Очень важно, чтобы России не удалось использовать Молдову как полигон для отработки решений уменьшения субъектности Молдовы, того, чтобы увеличить внешнее воздействие, провести долгосрочную российскую тактику", - заявил Климкин.
Министр иностранных дел также провел параллели между ситуацией в Молдове и Украине.
"Если вы обратите внимание, когда был там вице-премьер РФ Дмитрий Козак, терминология точно такая же, как применительно к Донбассу", - сказал Климкин.
- Напомним, 7 июня Конституционный суд Молдовы издал постановление о роспуске парламента страны из-за того, что депутаты в отведенные законом 90 дней не смогли сформировать правительство, этот срок истек в полночь 8 июня.
- 8 июня депутаты парламента Молдовы проголосовали за назначение премьер-министром сопредседатели проевропейского блока ACUM Майи Санду и приняли постановление, в котором признал свою страну "захваченным государством" .
- 9 июня суд общей юрисдикции освободил Игоря Додона от обязанностей президента страны и назначил временно исполняющим обязанности главы государства бывшего премьер-министра Павла Филипа.
- 9 июня Европейский Союз признал легитимным новое правительство Молдовы, сформированное после устранения судом от должности президента Игоря Додона.
- 14 июня в Молдове правительство Павла Филипа в полном составе ушло в отставку .
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