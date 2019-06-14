Политический кризис в Молдове: правительство Филипа ушло в отставку

14 июня, 2019, 18:31

В Молдове старое правительство Павла Филипа в полном составе ушло в отставку

Об этом заявил вице-председатель Демократической партии Владимир Чеботарь, передает NewsMaker.

"С сегодняшнего дня премьер-министр и министры уходят в отставку. Это сигнал, что Демократическая партия не держится за власть", - заявил Чеботарь.

Однако он подчеркнул, что правительство под руководством Майи Санду - незаконное "до тех пор, пока есть решение действующего Конституционного суда" и госструктуры не могут на законных основаниях выполнять его решения.

Напомним, 7 июня Конституционный суд Молдовы издал постановление о роспуске парламента страны из-за того, что депутаты в отведенные законом 90 дней не смогли сформировать правительство, этот срок истек в полночь 8 июня.