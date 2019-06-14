Политический кризис в Молдове: правительство Филипа ушло в отставку
14 июня, 2019, 18:31
В Молдове старое правительство Павла Филипа в полном составе ушло в отставку
Об этом заявил вице-председатель Демократической партии Владимир Чеботарь, передает NewsMaker.
"С сегодняшнего дня премьер-министр и министры уходят в отставку. Это сигнал, что Демократическая партия не держится за власть", - заявил Чеботарь.
Однако он подчеркнул, что правительство под руководством Майи Санду - незаконное "до тех пор, пока есть решение действующего Конституционного суда" и госструктуры не могут на законных основаниях выполнять его решения.
Напомним, 7 июня Конституционный суд Молдовы издал постановление о роспуске парламента страны из-за того, что депутаты в отведенные законом 90 дней не смогли сформировать правительство, этот срок истек в полночь 8 июня.
- 8 июня депутаты парламента Молдовы проголосовали за назначение премьер-министром сопредседателя проевропейского блока ACUM Майи Санду и приняли постановление, в котором признали свою страну "захваченным государством" .
- 9 июня суд общей юрисдикции освободил Игоря Додона от обязанностей президента страны и назначил временно исполняющим обязанности главы государства бывшего премьер-министра Павла Филипа.
- 9 июня Европейский Союз признал легитимным новое правительство Молдовы , сформированное после устранения судом от должности президента Игоря Додона.
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