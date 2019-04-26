Снижение цены на газ с мая не противоречит соглашению с МВФ, - Маркарова
Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова агентству "Интерфакс-Украина" .
"Цены, установленные в постановлении КМУ №867, фактически будут функционировать как потолок цен на природный газ для населения до конца этого года. Это соответствует цели рыночного ценообразования на природный газ для всех категорий потребителей, и, таким образом, это соответствует нашим обязательствам по программе, поддерживаемой МВФ ", - сказала министр.
Маркарова подчеркнула, что постановление правительства №293 от 3 апреля 2019 позволит цене на природный газ для населения соответствовать уровню цен, образовавшихся на рынке, что соответствует цели перехода к рыночному ценообразованию.
Глава Минфина напомнил, что принятая в рамках программы с МВФ прошлогодняя постановление №867 установила оптовые цены на природный газ для бытовых потребителей на период до конца 2019 года, когда тариф на природный газ, который используется домохозяйствами, должен стать полностью рыночными.
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Напомним, 3 апреля Кабинет министров Украины обязал Национальную акционерную компанию "Нафтогаз Украины" с 1 апреля снизить цены на газ для населения.
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На заседании правительства 17 апреля премьер-министр Украины Владимир Гройсман поставил ультиматум НАК "Нафтогаз Украины" по цене на газ для населения, пригрозив увольнением руководства НАК.
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18 апреля в министерстве энергетики и угольной промышленности Украины считают, что НАК "Нафтогаз Украины" может снизить цены на газ для населения без отмены постановления Кабинета министров о спецобязательствах.
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22 апреля Кабинет министров и НАК "Нафтогаз Украины" согласовали уменьшение регулируемой цены на газ для населения и тепловой генерации на май 2019 до 8 тыс. 247 грн за 1 тыс. куб. м.
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