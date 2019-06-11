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Espreso.tvСпортЛунин поможет сборной Украины в полуфинале ЧМ-2019

Лунин поможет сборной Украины в полуфинале ЧМ-2019


фото: ffu.ua
В расположение сборной Украины U-20 в Гданьске чартерным рейсом из Львова прибыл голкипер Андрей Лунин

Об этом сообщает официальный сайт УАФ .

Сегодня на юношескую сборную Украины U-20 предстоит поединок с Италией 1/2 финала чемпионата мира, в котором нашей команде может помочь голкипер Андрей Лунин. В последние дни вратарь, "Реалом", находился в лагере национальной сборной Украины и был среди запасных в матчах квалификации Евро-2020 с Сербией (5: 0) и Люксембургом (1: 0).

Сегодня Лунин вместе с партнерами по команде принял участие в традиционной прогулке по старому городу. После обеда в сборной запланированный отдых и отъезд на Муниципальный стадион в Гдыне. Начало встречи Украина с Италией - в 18.30 . Трансляция на UA: Первый.

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