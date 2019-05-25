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Espreso.tvСпортУкраина победила США на старте ЧМ-2019: видео голов и лучших моментов матча

Украина победила США на старте ЧМ-2019: видео голов и лучших моментов матча


фото: ffu.ua
В стартовом матче молодежного чемпионата мира U-20 сборная Украины победила команду США

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В польском городе Бельско-Бяла счет в матче на 26-й минуте открыл Сергей Булеца. Американцы отыгрались на 32-й минуте усилиями Брандона Сервании.

Победу украинцам на 51-й минуте принес Денис Попов.

Сборная Украины победила США 2:1 и набрала 3 очка. Столько же имеет Нигерия, которая в 1-м туре победила Катар - 4:0.

Следующий матч команда Александра Петракова сыграет 27 мая против Катара.

ЧМ-2019 (U-20)

Групповой турнир. 1-й тур

Украина - США 2:1

Голы: Булеца, 26, Попов, 51 - Сервания, 32

Украина: Лунин, Бескоровайный, Бондарь (к), Попов, Конопля, Корниенко, Булеца (Устименко, 75), Хахлев (Чех, 86), Мусолитин, Цитаишвили (Кащук, 78), Супряга.

США Скотт, Дест, Глостер (Риал, 69), Ричардс, Кейта, Сервания (Сото, 66), Даркин, Помикал (к), Мендес, Де ла Фуэнте (Ренникс, 84), Веа.

Предупреждение: Цитаишвили (9), Мусолитин (22), Бондарь (60) - Мендес (50), Даркин (76).

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