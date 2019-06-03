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Espreso.tvСпортУкраина разгромила Панаму и вышла в четвертьфинал ЧМ-2019

Украина разгромила Панаму и вышла в четвертьфинал ЧМ-2019


фото: ffu.ua
Молодежная сборная Украины по футболу победила Панаму и вышла в 1/4 финала чемпионата мира U-20 в Польше

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Сборная Украины уверенно начала матч и обеспечила себе победу еще в первом тайме. На 23-й минуте украинцев вывел вперед Данил Сикан. На 41-й минуте преимущество команды Александра Петракова увеличил Денис Попов. Разгромным счет перед самым перерывом сделал Сикан, который сделал дубль.

На 50-й минуте отставание панамцев сократил Эрнесто Уокер, но это не помешало нашим футболистам довести игру до уверенной победы.

На 83-й минуте Сергей Булеца снова довел преимущество украинцев до трех голов.

Украина переиграла Панаму 4:1 и впервые в своей истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира U-20. Ранее украинцы останавливались в 1/8 финала мирового первенства.

В 1/4 финала 7 июня во Лодзи Украины встретится с Колумбией.

Чемпионат мира по футболу U-20 в Польше

1/8 финала

тихи

3 июня

Украина - Панама 4:1

Голы: Сикан, 23 45 + 1, Попов, 41, Булеца, 83 - Уокер, 50

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