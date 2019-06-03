Украина разгромила Панаму и вышла в четвертьфинал ЧМ-2019
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Сборная Украины уверенно начала матч и обеспечила себе победу еще в первом тайме. На 23-й минуте украинцев вывел вперед Данил Сикан. На 41-й минуте преимущество команды Александра Петракова увеличил Денис Попов. Разгромным счет перед самым перерывом сделал Сикан, который сделал дубль.
На 50-й минуте отставание панамцев сократил Эрнесто Уокер, но это не помешало нашим футболистам довести игру до уверенной победы.
На 83-й минуте Сергей Булеца снова довел преимущество украинцев до трех голов.
Украина переиграла Панаму 4:1 и впервые в своей истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира U-20. Ранее украинцы останавливались в 1/8 финала мирового первенства.
В 1/4 финала 7 июня во Лодзи Украины встретится с Колумбией.
Чемпионат мира по футболу U-20 в Польше
1/8 финала
тихи
3 июня
Украина - Панама 4:1
Голы: Сикан, 23 45 + 1, Попов, 41, Булеца, 83 - Уокер, 50
- Напомним, 24 мая в стартовом матче молодежного чемпионата мира U-20 сборная Украины победила команду США .
- 27 мая в ответном поединке группового этапа ЧМ-2019 сборная Украины U-20 победила Катар благодаря голу Дениса Попова .
- 27 мая, по писдумкамы матчей в других группах, стало известно, что сборная Украины U-20 гарантировала себе участие в плей-офф чемпионата мира-2019 по футболу.
- Сборная Украины сыграла вничью с Нигерией на молодежном чемпионате мира по футболу U-20 и вышла в плей-офф с первого места в группе .