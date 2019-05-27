Украина одержала вторую победу на ЧМ-2019 по футболу

27 мая, 2019, 21:00

Во втором поединке группового этапа ЧМ-2019 сборная Украины U-20 минимально победила сверстников из Катара и почти обеспечила себе место в плей-офф турнира

Об этом сообщает Еспресо.TV.

После победы в стартовом матче ЧМ-2019 U-20 над США (2: 1) подопечные Александра Петракова преодолели Катар и набрали в турнирной таблице максимум баллов. Победу украинцам принес точный удар головой Дениса Попова после паса Сергея Булеца. Этот успех практически обеспечил Украине выход в плей-офф турнира. Поединок США - Нигерия состоится позже. В случае победы и невыигрыша американцев во второй встрече наша команда может досрочно решить задачу-минимум и пробиться в 1/8 финала.

В плей-офф попадут по две лучшие команды каждого квартета и четыре из шести лучших сборных среди тех, которые займут третьи места. При равном количестве очков у нескольких участников в групповом турнире сначала учитываются разница забитых и пропущенных мячей и количество забитых мячей во всех матчах, а затем - показатели конкурентов в личных встречах.

ЧМ-2019 (U-20). групповой турнир

Группа D

24 мая

Катар - Нигерия 0: 4

Украина - США 2: 1

27 мая

Катар - Украина 0: 1

Гол: Попов, 58

Удаление: Бакш (Катар), 85