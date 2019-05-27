Украина одержала вторую победу на ЧМ-2019 по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
После победы в стартовом матче ЧМ-2019 U-20 над США (2: 1) подопечные Александра Петракова преодолели Катар и набрали в турнирной таблице максимум баллов. Победу украинцам принес точный удар головой Дениса Попова после паса Сергея Булеца. Этот успех практически обеспечил Украине выход в плей-офф турнира. Поединок США - Нигерия состоится позже. В случае победы и невыигрыша американцев во второй встрече наша команда может досрочно решить задачу-минимум и пробиться в 1/8 финала.
В плей-офф попадут по две лучшие команды каждого квартета и четыре из шести лучших сборных среди тех, которые займут третьи места. При равном количестве очков у нескольких участников в групповом турнире сначала учитываются разница забитых и пропущенных мячей и количество забитых мячей во всех матчах, а затем - показатели конкурентов в личных встречах.
ЧМ-2019 (U-20). групповой турнир
Группа D
24 мая
Катар - Нигерия 0: 4
Украина - США 2: 1
27 мая
Катар - Украина 0: 1
Гол: Попов, 58
Удаление: Бакш (Катар), 85
- В стартовом матче молодежного чемпионата мира U-20 сборная Украины победила команду США: видеообзор матча .