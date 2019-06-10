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Espreso.tvСпортУкраина - Италия: Где и когда смотреть матч ЧМ-2019

Украина - Италия: Где и когда смотреть матч ЧМ-2019


фото: ffu.ua
Сегодня состоится полуфинальный поединок чемпионата мира-2019 U-20 между Украиной и Италией, 1/2 финала.

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Сегодня, 11 июня, в полуфинальном матче чемпионата мира-2019 U-20 сборная Украины сыграет с Италией. Начало - в 18:30. Трансляция на украинских телеканалах не предусмотрена.

  • Напомним, 7 июня в четвертьфинале чемпионата мира-2019 U-20 сборная Украины минимально одолела Колумбию и пробилась в следующий раунд турнира .

 

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