Украина - Италия: Где и когда смотреть матч ЧМ-2019
11 июня, 2019, 07:37
Сегодня состоится полуфинальный поединок чемпионата мира-2019 U-20 между Украиной и Италией, 1/2 финала.
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Сегодня, 11 июня, в полуфинальном матче чемпионата мира-2019 U-20 сборная Украины сыграет с Италией. Начало - в 18:30. Трансляция на украинских телеканалах не предусмотрена.
- Напомним, 7 июня в четвертьфинале чемпионата мира-2019 U-20 сборная Украины минимально одолела Колумбию и пробилась в следующий раунд турнира .
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