Украина сыграла вничью с Нигерией и вышла в плей-офф ЧМ-2019 с 1-го места

30 мая, 2019, 23:22

Сборная Украины сыграла вничью с Нигерией на молодежном чемпионате мира по футболу U-20 и вышла в плей-офф с первого места в группе

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

Чемпионат мира U-20 в Польше

групповой раунд

Группа D. 3-й тур

Нигерия - Украина 1:1

Голы: Тиджани, 51 (пен.) - Сикан, 30

На 45+1 минуте Тиджани не реализовал пенальти

После победы во 2-м туре группового раунда над Катаром (1:0) сборная Украины досрочно обеспечила себе выход из группы. Команда Александра Петракова уже не могла опуститься ниже третьего места.

В плей-офф выходит две лучшие команды каждой из групп, а также 4 из 6 команд, занявших третьи позиции на групповой стадии. Украина уже не могли обойти сборные из групп В и Е. Нигерия выходила на игру с нашей командой вмотивованишою, ведь имела только 3 очка.

Сборная Украины вышла вперед на 30-й минуте усилиями Даниила Сикана. В конце 1-го тайма нигерийцы получили возможность сравнять счет. Однако, Мухаммед Тиджани не смог переиграть украинского голкипера Андрея Лунина с одиннадцатиметровой отметки.

На 51-й минуте Нигерия получила право на еще один пенальти - со второй попытки Тиджани переиграл Лунина.

Украина сыграла с Нигерией вничью 1:1 и вышла в 1/8 финала с первого места в группе.