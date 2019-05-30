Украина сыграла вничью с Нигерией и вышла в плей-офф ЧМ-2019 с 1-го места
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
Чемпионат мира U-20 в Польше
групповой раунд
Группа D. 3-й тур
Нигерия - Украина 1:1
Голы: Тиджани, 51 (пен.) - Сикан, 30
На 45+1 минуте Тиджани не реализовал пенальти
После победы во 2-м туре группового раунда над Катаром (1:0) сборная Украины досрочно обеспечила себе выход из группы. Команда Александра Петракова уже не могла опуститься ниже третьего места.
В плей-офф выходит две лучшие команды каждой из групп, а также 4 из 6 команд, занявших третьи позиции на групповой стадии. Украина уже не могли обойти сборные из групп В и Е. Нигерия выходила на игру с нашей командой вмотивованишою, ведь имела только 3 очка.
Сборная Украины вышла вперед на 30-й минуте усилиями Даниила Сикана. В конце 1-го тайма нигерийцы получили возможность сравнять счет. Однако, Мухаммед Тиджани не смог переиграть украинского голкипера Андрея Лунина с одиннадцатиметровой отметки.
На 51-й минуте Нигерия получила право на еще один пенальти - со второй попытки Тиджани переиграл Лунина.
Украина сыграла с Нигерией вничью 1:1 и вышла в 1/8 финала с первого места в группе.
- Напомним, 24 мая в стартовом матче молодежного чемпионата мира U-20 сборная Украины победила команду США .
- 27 мая в ответном поединке группового этапа ЧМ-2019 сборная Украины U-20 победила Катар благодаря голу Дениса Попова .
- 27 мая, по писдумкамы матчей в других группах, стало известно, что сборная Украины U-20 гарантировала себе участие в плей-офф чемпионата мира-2019 по футболу.