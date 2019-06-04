Лунин отреагировал на решение Шевченко забрать его с четвертьфинала ЧМ-2019

4 июня, 2019, 17:24

Голкипер Андрей Лунин отреагировал на решение тренера национальной команды Андрея Шевченко забрать его с молодежной сборной, которая сыграет в четвертьфинале чемпионата мира U-20

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

По словам Андрея Лунина, он не расстроен решением главного тренера сборной Украины Андрей Шевченко забрать его из молодежной команды, которая 7 июня сыграет в четвертьфинале чемпионата мира U-20 против Колумбии.

"Никакой грусти нет. Как можно в национальную сборную приезжать в плохом настроении. Это невозможно. Если на меня рассчитывают в национальной сборной, то это большая честь, и нет никаких вопросов", - сказал Лунин.

По словам украинского голкипера, перед молодежной сборной никто не ставит задачу выиграть чемпионат мира, а команда движется на турнире шаг за шагом.

"Я не хочу прогнозировать, но сборной U-20 под силу выигрывать в каждом матче. Там никто не ставит заоблачных задач, стать чемпионами мира. Нужно двигаться от игры к игре, пока это получалось. Оцениваю шансы с колумбийцами 50 на 50", - сказал Лунин.

Национальная сборная Украины сыграет два отборочных матча Евро-2020 во Львове - 7 июня с Сербией, а 10 июня - с Люксембургом.