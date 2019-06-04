Лунин отреагировал на решение Шевченко забрать его с четвертьфинала ЧМ-2019
Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.
По словам Андрея Лунина, он не расстроен решением главного тренера сборной Украины Андрей Шевченко забрать его из молодежной команды, которая 7 июня сыграет в четвертьфинале чемпионата мира U-20 против Колумбии.
"Никакой грусти нет. Как можно в национальную сборную приезжать в плохом настроении. Это невозможно. Если на меня рассчитывают в национальной сборной, то это большая честь, и нет никаких вопросов", - сказал Лунин.
По словам украинского голкипера, перед молодежной сборной никто не ставит задачу выиграть чемпионат мира, а команда движется на турнире шаг за шагом.
"Я не хочу прогнозировать, но сборной U-20 под силу выигрывать в каждом матче. Там никто не ставит заоблачных задач, стать чемпионами мира. Нужно двигаться от игры к игре, пока это получалось. Оцениваю шансы с колумбийцами 50 на 50", - сказал Лунин.
Национальная сборная Украины сыграет два отборочных матча Евро-2020 во Львове - 7 июня с Сербией, а 10 июня - с Люксембургом.
- Напомним, 24 мая в стартовом матче молодежного чемпионата мира U-20 сборная Украины победила команду США.
- 27 мая в ответном поединке группового этапа ЧМ-2019 сборная Украины U-20 победила Катар благодаря голу Дениса Попова.
- 27 мая, по итогам матчей в других группах, стало известно, что сборная Украины U-20 гарантировала себе участие в плей-офф чемпионата мира-2019 по футболу.
- Сборная Украины сыграла вничью с Нигерией на молодежном чемпионате мира по футболу U-20 и вышла в плей-офф с первого места в группе .
- 3 июня молодежная сборная Украины по футболу победила Панаму и вышла в 1/4 финала чемпионата мира U-20 в Польше.