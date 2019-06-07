После трагедии в Переяславе отстранили 10 начальников отделов полиции
7 июня, 2019, 22:50
10 начальников отделов полиции отстранены от исполнения служебных обязанностей после проверки, проведенной в связи с трагедией в Переяславе
Об этом сообщает сайт Национальной полиции Украины.
"Проверка была инициирована руководством ведомства. Приказ об отстранении начальников подразделений, где были выявлены нарушения, отдал Председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев", - отмечается в сообщении.
- 1 июня в Переяславе-Хмельницком Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимационное отделение с огнестрельным ранением головы. Врачами было зафиксировано у него тяжелое ранение, открытую черепно-мозговую травму .
- Следователи ГБР начали досудебное расследование по ч.1 ст.121 УК Украины (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений) в отношении двух полицейских, которые развлекались стрельбой . 2 июня этих полицейских задержали. Им сообщили о подозрении в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.
- 3 июня раненый полицейскими мальчик умер. Подозрение переквалифицировали на "умышленное убийство".
- Подозреваемым грозит пожизненное заключение.