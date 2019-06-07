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Espreso.tvОбществоПосле трагедии в Переяславе отстранили 10 начальников отделов полиции

После трагедии в Переяславе отстранили 10 начальников отделов полиции

10 начальников отделов полиции отстранены от исполнения служебных обязанностей после проверки, проведенной в связи с трагедией в Переяславе

Об этом сообщает сайт Национальной полиции Украины.

"Проверка была инициирована руководством ведомства. Приказ об отстранении начальников подразделений, где были выявлены нарушения, отдал Председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев", - отмечается в сообщении.

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