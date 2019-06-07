Лукашенко хочет от России справедливой компенсации за грязную нефть

7 июня, 2019, 15:36

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал от руководства нефтеперерабатывающих предприятий страны решить вопрос о компенсации потерь из-за поставок некондиционной российской нефти

Об этом сообщает информагентство БелТА со ссылкой на общение Лукашенко с гендиректором ОАО "Нафтан" Александром Демидовым в Новополоцке.

"Ты коммерсант, ты руководитель предприятия, для тебя должен быть максимальный эффект, неважно откуда: или в производстве, или продал дороже - за счет маркетинга, или за счет компенсации ущерба. Не надо кричать, наступать и прочее, но свои интересы надо беречь. Но ползать на коленях не надо. Надо садиться и по-деловому решать ", - сказал Лукашенко.

Глава государства отметил, что видит в СМИ информацию о том, что ряд международных компаний предъявляет России ущерб на сумму до $800 млн. "Но мы больше всего пострадали. А нам говорят: да что там, белорусы - они ничего не потеряли. Как так?! Поэтому надо следить и смотреть, почему они, например, платят $800 млн убытков, а мы больше всех пострадали, и только $20 млн ", - сказал он.

Накануне министр энергетики РФ Александр Новак говорил, что вопрос о сумме компенсаций будет решен до конца лета. Между тем, ранее он заявлял, что оценивает убытки Беларуси менее чем в $100 млн, тогда как Лукашенко говорил о сотнях миллионов.

По последним подсчетам, объем загрязненной хлоридами нефти, поставленной по нефтепроводу "Дружба", составил около 3 млн тонн.