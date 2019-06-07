Лукашенко хочет от России справедливой компенсации за грязную нефть
Об этом сообщает информагентство БелТА со ссылкой на общение Лукашенко с гендиректором ОАО "Нафтан" Александром Демидовым в Новополоцке.
"Ты коммерсант, ты руководитель предприятия, для тебя должен быть максимальный эффект, неважно откуда: или в производстве, или продал дороже - за счет маркетинга, или за счет компенсации ущерба. Не надо кричать, наступать и прочее, но свои интересы надо беречь. Но ползать на коленях не надо. Надо садиться и по-деловому решать ", - сказал Лукашенко.
Глава государства отметил, что видит в СМИ информацию о том, что ряд международных компаний предъявляет России ущерб на сумму до $800 млн. "Но мы больше всего пострадали. А нам говорят: да что там, белорусы - они ничего не потеряли. Как так?! Поэтому надо следить и смотреть, почему они, например, платят $800 млн убытков, а мы больше всех пострадали, и только $20 млн ", - сказал он.
Накануне министр энергетики РФ Александр Новак говорил, что вопрос о сумме компенсаций будет решен до конца лета. Между тем, ранее он заявлял, что оценивает убытки Беларуси менее чем в $100 млн, тогда как Лукашенко говорил о сотнях миллионов.
По последним подсчетам, объем загрязненной хлоридами нефти, поставленной по нефтепроводу "Дружба", составил около 3 млн тонн.
- Напомним, ранее белорусский концерн "Белнефтехим" временно ограничил экспортные поставки нефтепродуктов из России в другие страны, в частности Украину.
- Из-за некачественной российской нефти на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе в Беларуси произошла поломка.
- Беларусь работает над минимизацией последствий поступления из России некачественной нефти и будет обсуждать с ОАО "Транснефть" компенсационные механизмы.
- "Укртранснафта" вынужденно приостановила транзит нефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь-Броды" (магистральный нефтепровод "Дружба") из-за некачественного сырья.
- 25 апреля Польша сообщила белорусской стороне об остановке транзита российской нефти по нефтепроводу "Дружба". В частности, как заявил представитель ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго, польская сторона сообщила белорусской, что причина такого шага - низкое качество нефти.
- 26 апреля "Укртранснафте" заявили, что нашли техническое решение для восстановления прокачки нефти по трубопроводу "Дружба", приостановленного из-за некачественного российского сырья - транзит восстановят к 10 мая.
- Россия в ходе проведенных переговоров в Минске предложила переместить объем некачественной нефти на хранение в систему таможенных лицензионных складов "Укртранснафта", чтобы потом под таможенным контролем выпускать нефть на подмешивание в режим экспорта.
- 2 мая главный инженер компании "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго заявил, что в нефтепроводах России, Беларуси, Украины и Польши скопилось около 5 млн тонн "грязной" нефти - с повышенным содержанием хлорорганических веществ.