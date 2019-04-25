Польша приостановила транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба"

25 апреля, 2019, 09:35

Польша остановила транзит нефти с российской стороны по нефтепроводу "Дружба"

Об этом сообщает белорусское информационное агентство БЕЛТА.

"Мы получили письмо, в Польше и Германии не могут принимать и перерабатывать нефть от российской стороны по таким показателям, с которыми она в настоящее время приходит в пункт приема поставок "Адамово". Они приостановили отбор, то есть прекратили транспортировку нефти в Польшу в пункте "Адамово" на неопределенный срок", - говорится в сообщении.

В сообщении оператора польского участка "Дружбы" отмечается, что продолжение поставок нефти с повышенным содержанием хлоридов порождает риск серьезной промышленной аварии.

В свою очередь, "Гомельтранснефть Дружба" сообщил российской стороне о том, что транзит по западному направлению остановлен. Отмечается, что поставка нефти по другой ветке сохраняется в объемах около 40 тыс. тонн / сутки, что необходимо для транзита в направлении Украины.

Напомним, что Беларусь прекратила поставки горючего в Украину: из-за низкокачественной нефти из РФ вышел из строя завод.