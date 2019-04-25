Польша приостановила транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба"
Об этом сообщает белорусское информационное агентство БЕЛТА.
"Мы получили письмо, в Польше и Германии не могут принимать и перерабатывать нефть от российской стороны по таким показателям, с которыми она в настоящее время приходит в пункт приема поставок "Адамово". Они приостановили отбор, то есть прекратили транспортировку нефти в Польшу в пункте "Адамово" на неопределенный срок", - говорится в сообщении.
В сообщении оператора польского участка "Дружбы" отмечается, что продолжение поставок нефти с повышенным содержанием хлоридов порождает риск серьезной промышленной аварии.
В свою очередь, "Гомельтранснефть Дружба" сообщил российской стороне о том, что транзит по западному направлению остановлен. Отмечается, что поставка нефти по другой ветке сохраняется в объемах около 40 тыс. тонн / сутки, что необходимо для транзита в направлении Украины.
Напомним, что Беларусь прекратила поставки горючего в Украину: из-за низкокачественной нефти из РФ вышел из строя завод.
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