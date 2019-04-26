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Украина нашла решение как возобновить транзит российской нефти

Прокачку нефти по трубопроводу "Дружба", приостановленную из-за некачественного российского сырья, возобновят до конца первой декады мая

Об этом заявил гендиректор "Укртранснафта" Николай Гавриленко, сообщает Интерфакс-Украина.

По его словам, прокачку российской нефти в Европу по трубопроводу "Дружба" можно возобновить до 10 мая.

"Техническое решение найдено. Я думаю, что буквально в первой декаде мая, как минимум, южное направление" Дружбы" возобновит стабильную работу по прокачке нефти Urals заводам-потребителям", - заявил Гавриленко.

  • Напомним, 25 апреля "Укртранснафта" вынужденно приостановила транзит нефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь-Броды" (магистральный нефтепровод "Дружба") из-за некачественного сырья.
  • 25 апреля Польша сообщила белорусской стороне об остановке транзита российской нефти по нефтепроводу "Дружба". В частности, как заявил представитель ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго, польская сторона уведомила белорусскую, что причина такого шага - низкое качество нефти.

 

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