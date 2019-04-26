26 апреля, 2019, 17:55

Прокачку нефти по трубопроводу "Дружба", приостановленную из-за некачественного российского сырья, возобновят до конца первой декады мая

Об этом заявил гендиректор "Укртранснафта" Николай Гавриленко, сообщает Интерфакс-Украина.

По его словам, прокачку российской нефти в Европу по трубопроводу "Дружба" можно возобновить до 10 мая.

"Техническое решение найдено. Я думаю, что буквально в первой декаде мая, как минимум, южное направление" Дружбы" возобновит стабильную работу по прокачке нефти Urals заводам-потребителям", - заявил Гавриленко.