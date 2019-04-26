Украина приостанавливает транзит российской нефти через нефтепровод "Дружба"

26 апреля, 2019, 07:33

25 апреля "Укртранснафта" вынужденно приостановила транзит нефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь-Броды" (магистральный нефтепровод "Дружба")

Об этом сообщает пресс-служба Укртранснафты в Facebook.

Отмечается, что такое решение компания, в частности, приняла руководствуясь соглашением о предоставлении услуг по транспортировке нефти по территории Украины. Согласно условиям этого договора, Укртранснафта имеет право остановить прием российской нефти, если сырье не соответствует качественным показателям. Все материальные убытки возлагаются на сторону, которая не сдержала выполнения своих обязанностей.

Кроме этого, Укртранснафта вынуждена прибегнуть к таким действиям и в связи с отказом приема некачественной российской нефти на приемо-сдаточных участке "Будковце" (Словакия) и из-за отсутствия свободных резервуаров на приемо-сдаточных участки нефти "Фенешлитке" (Венгрия).

Ранее сообщалось, что Беларусь может полностью остановить нефтепровод "Дружба" в связи с прекращением транспортировки нефти на участке "Мозырь-Адамово" и угрозой полной остановки системы магистральных нефтепроводов "Дружба".

Напомним, Польша сообщила белорусской стороне об остановке транзита российской нефти по нефтепроводу "Дружба".