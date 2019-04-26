Россия предлагает Украине забрать некачественную нефть на склады, чтобы возобновить транзит

26 апреля, 2019, 20:16

Россия в ходе проведенных в пятницу переговоров в Минске предложила переместить объем некачественной нефти на хранение в систему таможенных лицензионных складов "Укртранснафты"

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в украинской таможне.

"По моим данным, в качестве временного решения для быстрого восстановления транзита Россия предложила переместить испорченный объем нефти на хранение в систему таможенных лицензионных складов "Укртранснафты", - отметил собеседник.

По его словам, для этого необходимо зарегистрировать на мощностях "Укртранснафты" таможенный лицензионный склад и принимать нефть на хранение. Затем под таможенным контролем выпускать нефть на подмешивание в режим экспорта с сохранением допустимых показателей качества нефти.