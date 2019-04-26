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Россия предлагает Украине забрать некачественную нефть на склады, чтобы возобновить транзит

Россия в ходе проведенных в пятницу переговоров в Минске предложила переместить объем некачественной нефти на хранение в систему таможенных лицензионных складов "Укртранснафты"

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в украинской таможне.

"По моим данным, в качестве временного решения для быстрого восстановления транзита Россия предложила переместить испорченный объем нефти на хранение в систему таможенных лицензионных складов "Укртранснафты", - отметил собеседник.

По его словам, для этого необходимо зарегистрировать на мощностях "Укртранснафты" таможенный лицензионный склад и принимать нефть на хранение. Затем под таможенным контролем выпускать нефть на подмешивание в режим экспорта с сохранением допустимых показателей качества нефти.

  • Напомним, 25 апреля "Укртранснафта" вынужденно приостановила транзит нефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь-Броды" (магистральный нефтепровод "Дружба") из-за некачественное сырье.
  • 25 апреля Польша сообщила белорусской стороне об остановке транзита российской нефти по нефтепроводу "Дружба". В частности, как заявил представитель ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго, польская сторона уведомила белорусскую, что причина такого шага - низкое качество нефти.
  • 26 апреля "Укртранснафте" заявили, что нашли техническое решение для восстановления прокачки нефти по трубопроводу "Дружба", приостановленного из-за некачественного российского сырья - транзит восстановят к 10 мая.
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