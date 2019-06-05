Отсутствие оружия, обысков и экспертиз: нардеп Сотник заявила о саботаже расследования убийства 5-летнего мальчика

5 июня, 2019, 18:06

Народный депутат Елена Сотник заявила о возможном сокрытии преступлений и нежелание расследовать убийство 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком

Об этом Сотник рассказала в кулуарах Верховной Рады, передает Эспрессо.TV

"Есть очень много вопросов к Князеву (Сергей Князев, председатель Нацполиции, - ред.) и Трубе (Роман Труба, директор ГБР, - ред.) по следствию. В частности, тот факт, что подозреваемые отказались предоставлять свои материалы для биологической экспертизы. Интересно следующее: отобрали ли анализы в принудительном порядке? Потому что КПК это предусматривает. Все биологические материалы надо отобрать течение максимум суток", - отметила она.

По словам народного депутата, у следователя есть возможность в течение 3 часов получить судебное разрешение о проведении принудительной экспертизы.

Сотник также отметила, что оружие до сих пор не нашли.

"Оружие можно найти. Где обыски? Где временный доступ к вещам? Если подозреваемые не свидетельствуют, есть свидетели: 4 человека были тогда во дворе. Очевидно, оружие спрятали: прикопали или выбросили. Уже сейчас заявляю, что это возможно сокрытие преступлений и нежелание расследовать", - заявила она.

Народный депутат добавила, что "сначала подозреваемые признавали свою вину, а теперь пришли адвокаты и они не признают, а это, очевидно, саботаж со стороны правоохранительных органов расследование этого дела".