Отсутствие оружия, обысков и экспертиз: нардеп Сотник заявила о саботаже расследования убийства 5-летнего мальчика
Об этом Сотник рассказала в кулуарах Верховной Рады, передает Эспрессо.TV
"Есть очень много вопросов к Князеву (Сергей Князев, председатель Нацполиции, - ред.) и Трубе (Роман Труба, директор ГБР, - ред.) по следствию. В частности, тот факт, что подозреваемые отказались предоставлять свои материалы для биологической экспертизы. Интересно следующее: отобрали ли анализы в принудительном порядке? Потому что КПК это предусматривает. Все биологические материалы надо отобрать течение максимум суток", - отметила она.
По словам народного депутата, у следователя есть возможность в течение 3 часов получить судебное разрешение о проведении принудительной экспертизы.
Сотник также отметила, что оружие до сих пор не нашли.
"Оружие можно найти. Где обыски? Где временный доступ к вещам? Если подозреваемые не свидетельствуют, есть свидетели: 4 человека были тогда во дворе. Очевидно, оружие спрятали: прикопали или выбросили. Уже сейчас заявляю, что это возможно сокрытие преступлений и нежелание расследовать", - заявила она.
Народный депутат добавила, что "сначала подозреваемые признавали свою вину, а теперь пришли адвокаты и они не признают, а это, очевидно, саботаж со стороны правоохранительных органов расследование этого дела".
- В субботу, 1 июня, в городе Переяславе-Хмельницком Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимационное отделение с ранением головы. Врачами было зафиксировано у него тяжелое ранение, открытую черепно-мозговую травму.
- Следователи ГБР начали досудебное расследование по ч.1 ст.121 УК Украины (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений) в отношении двух полицейских, которые развлекались стрельбой.
- 2 июня эти полицейские были задержаны.
- Им сообщили о подозрении.
- 3 июня раненый мальчик умер.
- Дело переквалифицировали на "умышленное убийство".
- 5 июня мальчика похоронили.