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Espreso.tvОбществоВ Переяславе-Хмельницком похоронили 5-летнего Кирилла Тлявова

В Переяславе-Хмельницком похоронили 5-летнего Кирилла Тлявова


фото: ukrinform
В среду в Переяславе-Хмельницком похоронили убитого 5-летнего Кирилла Тлявова. Мальчик умер 3 июня в Киеве после ранения в голову

Об этом сообщает " BBC News Украина" .

В начале церемонии прощания бабушку Кирилла забрала скорая. Отец мальчика тоже чуть не потерял сознание, но отказался от госпитализации.

После этого гроб с телом убитого понесли на городское кладбище в сопровождении около 100 человек. Среди них не только близкие и родственники, но и местные неравнодушные жители. Кроме того, была и одна сотрудница полиции с цветами и мэр города Переяслав-Хмельницкий - Тарас Костин. Возле места, где пуля ранила мальчика, положили игрушки и цветы. Их также оставили возле городского отдела полиции. Правоохранители повесили на украинский флаг черную ленту.

Все расходы пообещал возместить глава Нацполиции Украины Сергей Князев.

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