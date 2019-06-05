В Переяславе-Хмельницком похоронили 5-летнего Кирилла Тлявова
Об этом сообщает " BBC News Украина" .
В начале церемонии прощания бабушку Кирилла забрала скорая. Отец мальчика тоже чуть не потерял сознание, но отказался от госпитализации.
После этого гроб с телом убитого понесли на городское кладбище в сопровождении около 100 человек. Среди них не только близкие и родственники, но и местные неравнодушные жители. Кроме того, была и одна сотрудница полиции с цветами и мэр города Переяслав-Хмельницкий - Тарас Костин. Возле места, где пуля ранила мальчика, положили игрушки и цветы. Их также оставили возле городского отдела полиции. Правоохранители повесили на украинский флаг черную ленту.
Все расходы пообещал возместить глава Нацполиции Украины Сергей Князев.
- В субботу, 1 июня, в городе Переяславе-Хмельницком Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимационное отделение с ранением головы. Врачами было зафиксировано у него тяжелое ранение, открытую черепно-мозговую травму .
- Следователи ГБР начали досудебное расследование по ч.1 ст.121 УК Украины (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений) в отношении двух полицейских, которые развлекались стрельбой .
- 2 июня эти полицейские были задержаны.
- Им сообщили о подозрении .
- 3 июня ранен мальчик умер .
- Дело переквалифицировали на "умышленное убийство".
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