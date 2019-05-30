В России утверждают, что Балуха перевели в тюремную больницу

30 мая, 2019, 20:28

Осужденный в аннексирована Крыму украинский активист Владимир Балух, который отбывает заключение в колонии в Тверской области России, переведен в тюремную больницу

Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на уполномоченного по правам человека Тверской области.

"Мы связывались с Федеральной службой исполнения наказаний, Владимир Балух переведен в областную больницу ФСИН, в городе Торжок", - отметили в офисе омбудсмена.

Адвокат крымского активиста Ольга Динзе в комментарии изданию отметила, что у нее нет официального подтверждения этой информации.

"Я обратился к и.о. начальника колонии с просьбой разрешить посещение Балуха врачом с целью его первичного осмотра и установления наличия или отсутствия признаков того или иного заболевания с учетом его жалоб на состояние здоровья. Если его переведут в лечебно-профилактическое заведения, то исключительно с целью отказа в удовлетворении моей просьбы и создания видимости предоставления гляделки медицинской помощи. Поскольку ответ на мое заявление до настоящего времени не поступила, я не могу прокомментировать ситуацию, сложившуюся на сегодняшний день", - подчеркнула Динзе.

Адвокат отметила, что планирует посетить Балуха на следующей неделе и получить больше информации о его местонахождении и состоянии.