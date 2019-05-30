В России утверждают, что Балуха перевели в тюремную больницу
Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на уполномоченного по правам человека Тверской области.
"Мы связывались с Федеральной службой исполнения наказаний, Владимир Балух переведен в областную больницу ФСИН, в городе Торжок", - отметили в офисе омбудсмена.
Адвокат крымского активиста Ольга Динзе в комментарии изданию отметила, что у нее нет официального подтверждения этой информации.
"Я обратился к и.о. начальника колонии с просьбой разрешить посещение Балуха врачом с целью его первичного осмотра и установления наличия или отсутствия признаков того или иного заболевания с учетом его жалоб на состояние здоровья. Если его переведут в лечебно-профилактическое заведения, то исключительно с целью отказа в удовлетворении моей просьбы и создания видимости предоставления гляделки медицинской помощи. Поскольку ответ на мое заявление до настоящего времени не поступила, я не могу прокомментировать ситуацию, сложившуюся на сегодняшний день", - подчеркнула Динзе.
Адвокат отметила, что планирует посетить Балуха на следующей неделе и получить больше информации о его местонахождении и состоянии.
- Владимира Балуха задержала ФСБ утром 8 декабря 2016 года после того, как он вывесил над своим домом в Крыму флаг Украины и "переименовал" свою улицу в улицу Героев Небесной Сотни.
- Балуха осудили на 3 года и 7 месяцев лишения свободы якобы за хранение боеприпасов на чердаке. Оккупационный суд принял еще один приговор Балуху - на 5 лет колонии. Президент Украины Петр Порошенко назвал это расправой.
- По словам адвоката, в изоляторе Балуха били и унижали из-за его национальности.
- В феврале 2019 года Балуха вывезли из Симферопольского СИЗО в неизвестном направлении.
- 13 марта 2019 года этапированного из Керчи политзаключенного Владимира Балуха "нашли" в Ярославле. Об этом сообщила российская журналистка и общественный активист Виктория Ивлева в Facebook.
- 27 марта журналистка Виктории Ивлева сообщила, что украинский активист Владимир Балух находится в карцере в следственном изоляторе российской Твери.
- Позже стало известно, что политзаключенного перевели из СИЗО в Твери в колонию.
- 25 апреля подконтрольный России "Верховный суд" Крыма продлил срок пребывания в колонии Балуха .
- Адвокат Ольга Динзе сообщила, что состояние здоровья Владимира Балуха ухудшилось, но ему продлили срок содержания в ШИЗО до 31 мая.