Неслыханный цинизм и абсурдность: Порошенко назвал расправой осуждение Балуха

5 июля, 2018, 13:42

Президент Украины Петр Порошенко назвал расправой приговор "суда" в аннексированном Крыму украинскому активисту Владимиру Балуху

Об этом президент сообщил в Facebook.

По словам Порошенко, очередной "приговор", объявленный 5 июля украинскому патриоту Владимиру Балуху, можно назвать расправой.

"Человека, который поднял над собственным домом украинский флаг, за этот поступок методично уничтожают. Неслыханный цинизм и абсурдность этого судилища очевидны всем. Украина продолжит бороться за каждого заложника", - отметил президент.