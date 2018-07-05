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Неслыханный цинизм и абсурдность: Порошенко назвал расправой осуждение Балуха


фото: krymr.org
Президент Украины Петр Порошенко назвал расправой приговор "суда" в аннексированном Крыму украинскому активисту Владимиру Балуху

Об этом президент сообщил в Facebook.

По словам Порошенко, очередной "приговор", объявленный 5 июля украинскому патриоту Владимиру Балуху, можно назвать расправой.

"Человека, который поднял над собственным домом украинский флаг, за этот поступок методично уничтожают. Неслыханный цинизм и абсурдность этого судилища очевидны всем. Украина продолжит бороться за каждого заложника", - отметил президент.

  • 5 июля так называемый суд оккупационной власти в Крыму огласил новый приговор украинскому политзаключенному Владимиру Балуху - 5 лет колонии и штраф в 10 тысяч рублей.
  • Напомним, 8 декабря 2016 года ФСБ задержала Балуха после того, как он вывесил над своим домом в селе Серебрянка Раздольненского района Крыма флаг Украины и "переименовал" улицу на улицу Героев Небесной Сотни.
  • Раздольненский районный суд оккупированного Крыма приговорил украинца Владимира Балуха к 3 годам и 7 месяцам колонии-поселения и штрафу в 10 тыс. руб. (около 4,6 тыс. грн). Наказание он отбывает на территории полуострова.
  • Несмотря на то, что Балух продолжает бессрочную голодовку, администрация СИЗО не считает его голодающим тех пор, как он согласился есть сухари и пить кисель.
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