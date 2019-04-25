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Крымский "суд" увеличил срок пребывания в колонии политзаключенному Балуху


фото: krymr.org
Подконтрольный России "Верховный суд" Крыма продлил срок пребывания в колонии политзаключенного Владимира Балуха

Соответствующее решение приняла "судья" Любовь Дяченко 24 апреля, передает Крымская правозащитная группа в Facebook.

Местная "прокуратура" просила отменить предыдущее постановление "суда", которой Балуху учли время его домашнего ареста как часть определенного срока в колонии.

Российские правоохранители просили пересчитать срок заключения и для этого передать дело на новое апелляционное рассмотрение.

По словам адвоката, "судья" объявила "совершенно неожиданное решение, которое противоречит российскому законодательству".

"Она приняла решение об ухудшении положения активиста, а именно, постановила не засчитывать время, проведенное в СИЗО, как день за полтора ... Судья решила считать этот термин как день за день, а значит, тем самым продлевая время пребывания в колонии. Более того, судья приняла это решение, даже не отправляя дело на апелляцию, как того просил прокурор ", - сообщили активисты.

Сам Балух участвовал в заседании "суда" по видеосвязи. Защитник сказал, что он выглядел очень изможденным и был крайне возмущен решением.

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