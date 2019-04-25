Крымский "суд" увеличил срок пребывания в колонии политзаключенному Балуху
Соответствующее решение приняла "судья" Любовь Дяченко 24 апреля, передает Крымская правозащитная группа в Facebook.
Местная "прокуратура" просила отменить предыдущее постановление "суда", которой Балуху учли время его домашнего ареста как часть определенного срока в колонии.
Российские правоохранители просили пересчитать срок заключения и для этого передать дело на новое апелляционное рассмотрение.
По словам адвоката, "судья" объявила "совершенно неожиданное решение, которое противоречит российскому законодательству".
"Она приняла решение об ухудшении положения активиста, а именно, постановила не засчитывать время, проведенное в СИЗО, как день за полтора ... Судья решила считать этот термин как день за день, а значит, тем самым продлевая время пребывания в колонии. Более того, судья приняла это решение, даже не отправляя дело на апелляцию, как того просил прокурор ", - сообщили активисты.
Сам Балух участвовал в заседании "суда" по видеосвязи. Защитник сказал, что он выглядел очень изможденным и был крайне возмущен решением.
- Владимира Балуха задержала ФСБ утром 8 декабря 2016 года после того, как он вывесил над своим домом в Крыму флаг Украины и "переименовал" свою улицу в улицу Героев Небесной Сотни.
- Балуха осудили на 3 года и 7 месяцев лишения свободы якобы за хранение боеприпасов на чердаке. Оккупационный суд принял еще один приговор Балуху - на 5 лет колонии. Президент Украины Петр Порошенко назвал это расправой.
- По словам адвоката, в изоляторе Балуха били и унижали из-за его национальности.
- В феврале 2019 года Балуха вывезли из Симферопольского СИЗО в неизвестном направлении.
- 13 марта 2019 года этапированного из Керчи политзаключенного Владимира Балуха "нашли" в Ярославле. Об этом сообщила российская журналистка и общественный активист Виктория Ивлева в Facebook.
- 27 марта журналистка Виктории Ивлева сообщила, что украинский активист Владимир Балух находится в карцере в следственном изоляторе российской Твери.
- Позже стало известно, что политзаключенного перевели из СИЗО в Твери в колонию.
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