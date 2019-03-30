Балуха перевели из СИЗО в Твери в колонию, - правозащитница
Об этом скрипник заявила в эфире Еспресо.TV.
По ее словам, крымского активиста Владимира Балуха перевезли из СИЗО в Твери в колонию №4 в городе Торжок, Тверской области. Именно здесь украинский политзаключенный будет отбывать наказание.
"На сегодня известно, что он уже доставлен в колонию. Это колония общего режима Тверской области. Известно, что она славится очень жестокими условиями. Мы волнуемся, что против Балуха может быть задействовано насилие со стороны администрации или со стороны людей, имеющих криминальный опыт. Потому что его публичная позиция является серьезной угрозой для его жизни. Более того, мы полагаем, что именно такой перевод в русскойую колонию и ставит своей целью сломать Владимира Балуха, сломать его украинскую позицию. Поэтому сейчас стараемся сделать все, чтобы адвокат и родственники могли посетить его, передать передачи. Но первые 10 дней он, скорее всего, будет находиться на режиме так называемого карантина, будет запрещено любое посещение. Поэтому ожидаем, что в ближайшее время адвокаты смогут к нему попасть и узнать, что с ним ", - сказала Скрипник.
По ее словам, Балуха могли долго удерживать в СИЗО из-за того, что его держали в карцере.
"Адовокаты пытались выяснить, почему его так долго держали в СИЗО в Твери, хотя должны были доставить в колонию. Был очень формальный ответ администрации о том, что это может быть связано с некоторыми следственными действиями. Одна из причин, против Владимира применили какие-то санкции, такие как карцер, и он находился некоторое время в карцере. Мы не можем это подтвердить, пока адвокаты сами не увидят Балуха. Но возможно, что его оставили в СИЗО, чтобы применить против него такие карательные методы за то, что он не хотел надевать русскую робу, как он ранее предупреждал, или отказывался от питания, которое предоставляется в СИЗО, потому что это также часть его позиции, он не буди есть того, что предлагают в колониях, а будет есть передачи, которые ему передают родственники, или активисты", - отметила правозащитница.
- Владимира Балуха задержала ФСБ утром 8 декабря 2016 года после того, как он вывесил над своим домом в Крыму флаг Украины и "переименовал" свою улицу в улицу Героев Небесной Сотни.
- Балуха осудили на 3 года и 7 месяцев лишения свободы якобы за хранение боеприпасов на чердаке. Оккупационный суд принял еще один приговор Балуху - на 5 лет колонии. Президент Украины Петр Порошенко назвал это расправой.
- По словам адвоката, в изоляторе Балуха били и унижали из-за его национальности.
- В феврале 2019 года Балуха вывезли из Симферопольского СИЗО в неизвестном направлении.
- 13 марта 2019 года этапированного из Керчи политзаключенного Владимира Балуха "нашли" в Ярославле. Об этом сообщили российская журналистка и общественный активист Виктория Ивлева в Facebook.
- 27 марта журналистка Виктории Ивлева сообщила, что украинский активист Владимир Балух находится в карцере в следственном изоляторе российской Твери.
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