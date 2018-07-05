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Балуха приговорили к 5 годам колонии. Он голодает более 100 дней


фото: krymr.org
Так называемый суд оккупационной власти в Крыму огласил новый приговор украинскому политзаключенному Владимиру Балуху - 5 лет колонии и штраф 10 тысяч рублей

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Новое дело против украинца возбудили из-за заявления начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух его избил. Тем временем Балух и его адвокат говорят, что сам Ткаченко первым набросился на активиста.

Отметим, что 2 июля "прокурор" просил для Балуха 4 года колонии общего режима. По сфабрикованному уголовному делу его обвинили в дезорганизации работы ИВС. С учетом первого уголовного дела ему дали 6 лет колонии общего режима и штраф на сумму 10 тысяч рублей (около 4 тыс. грн).

При этом Балух продолжает бессрочную голодовку, которую он объявил 19 марта 2018 года. Таким образом, он голодает уже 109 дней.

  • Напомним, 8 декабря 2016 года ФСБ задержала Балуха после того, как он вывесил над своим домом в селе Серебрянка Раздольненского района Крыма флаг Украины и "переименовал" улицу на улицу Героев Небесной Сотни.
  • Раздольненский районный суд оккупированного Крыма приговорил украинца Владимира Балуха к 3 годам и 7 месяцам колонии-поселения и штрафу 10 тыс. руб. (около 4,6 тыс. грн). Наказание он отбывает на территории полуострова.
  • Несмотря на то, что Балух продолжает бессрочную голодовку, администрация СИЗО не считает его голодающим с тех пор, как он согласился есть сухари и пить кисель.
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