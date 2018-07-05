Балуха приговорили к 5 годам колонии. Он голодает более 100 дней

5 июля, 2018, 11:51

Так называемый суд оккупационной власти в Крыму огласил новый приговор украинскому политзаключенному Владимиру Балуху - 5 лет колонии и штраф 10 тысяч рублей

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Новое дело против украинца возбудили из-за заявления начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух его избил. Тем временем Балух и его адвокат говорят, что сам Ткаченко первым набросился на активиста.

Отметим, что 2 июля "прокурор" просил для Балуха 4 года колонии общего режима. По сфабрикованному уголовному делу его обвинили в дезорганизации работы ИВС. С учетом первого уголовного дела ему дали 6 лет колонии общего режима и штраф на сумму 10 тысяч рублей (около 4 тыс. грн).

При этом Балух продолжает бессрочную голодовку, которую он объявил 19 марта 2018 года. Таким образом, он голодает уже 109 дней.