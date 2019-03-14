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Вывезенного из Крыма политзаключенного Балуха "нашли" в Ярославле, - активистка

Этапированного из Керчи политзаключенного Владимира Балуха "нашли" в Ярославле в среду, 13 марта

Об этом российская журналистка и общественный активист Виктория Ивлева написала в Facebook.

"Затерянный в пересылках Владимир Балух, внезапно выдернутый без теплой одежды из колонии в Керчи, нашелся благодаря усилиям большого количества людей в разных городах России. Нашелся он сегодня ночью в Ярославле. До этого Балух был в Воронеже, но там его обнаружить не удалось, а еще до этого - в Краснодаре", - рассказала Ивлева.

Она отметила, что из Ярославля Балуха вывезли, вероятно, в Тверь.

"Заботливые люди из "Руси сидящий" успели передать ему немного продуктов, а окружающие зэки - теплые ботинки.
Расстояние от Ярославля до Твери - 300 км, остается надеяться, что на этом участке не будет никаких перегибов ни в дороге, ни в судьбе Вовы. Спасибо всем, кто искал и нашел Балуха", - добавила активистка.

Ранее правозащитник Николай Полозов заявил, что Балуха хотят вывезти в Тверскую область.

"Есть информация, его планируют этапировать в одну из колоний в Тверской области. При этом, колония "красная", где администрация использует так называемый "актив" среди заключенных, чтобы те запугивали остальных заключенных", - отметил Полозов.

Защитник отметил, что вывоз Балуха с полуострова в Россию является абсолютно незаконным.

 

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