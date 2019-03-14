Вывезенного из Крыма политзаключенного Балуха "нашли" в Ярославле, - активистка
Об этом российская журналистка и общественный активист Виктория Ивлева написала в Facebook.
"Затерянный в пересылках Владимир Балух, внезапно выдернутый без теплой одежды из колонии в Керчи, нашелся благодаря усилиям большого количества людей в разных городах России. Нашелся он сегодня ночью в Ярославле. До этого Балух был в Воронеже, но там его обнаружить не удалось, а еще до этого - в Краснодаре", - рассказала Ивлева.
Она отметила, что из Ярославля Балуха вывезли, вероятно, в Тверь.
"Заботливые люди из "Руси сидящий" успели передать ему немного продуктов, а окружающие зэки - теплые ботинки.
Расстояние от Ярославля до Твери - 300 км, остается надеяться, что на этом участке не будет никаких перегибов ни в дороге, ни в судьбе Вовы. Спасибо всем, кто искал и нашел Балуха", - добавила активистка.
Ранее правозащитник Николай Полозов заявил, что Балуха хотят вывезти в Тверскую область.
"Есть информация, его планируют этапировать в одну из колоний в Тверской области. При этом, колония "красная", где администрация использует так называемый "актив" среди заключенных, чтобы те запугивали остальных заключенных", - отметил Полозов.
Защитник отметил, что вывоз Балуха с полуострова в Россию является абсолютно незаконным.
- Напомним, Владимир Балуха задержала ФСБ утром 8 декабря 2016 г. после того, как он вывесил над своим домом в Крыму флаг Украины и "переименовал" свою улицу в улицу Героев Небесной Сотни.
- Балуха осудили на 3 года и 7 месяцев лишения свободы якобы за хранение боеприпасов на чердаке. Оккупационный суд принял еще один приговор Балуху - 5 лет колонии. Президент Украины Петр Порошенко назвал это расправой.
- По словам адвоката, в изоляторе Балуха били и унижали из-за его национальности.
- В феврале 2019 г. Балуха вывезли из Симферопольского СИЗО в неизвестном направлении
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