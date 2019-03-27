Политзаключенного Балуха перевели в карцер в СИЗО в Твери, - журналистка

27 марта, 2019, 15:26

По словам журналистки Виктории Ивлевой, украинский активист Владимир Балух находится в карцере в следственном изоляторе российской Твери

Об этом Виктория Ивлева сообщила в своем Facebook.

В СИЗО Твери, где по непроверенным слухам находится Владимир Балух, пришел активист Артем Важенков.

"Артем пытался передать для Балуха передачу, которую не приняли, а Артему сообщили, что Балух Владимир Григорьевич находится в карцере и передача ему не предусмотрена", - написала Ивлева.