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Политзаключенного Балуха перевели в карцер в СИЗО в Твери, - журналистка

По словам журналистки Виктории Ивлевой, украинский активист Владимир Балух находится в карцере в следственном изоляторе российской Твери

Об этом Виктория Ивлева сообщила в своем Facebook.

В СИЗО Твери, где по непроверенным слухам находится Владимир Балух, пришел активист Артем Важенков.

"Артем пытался передать для Балуха передачу, которую не приняли, а Артему сообщили, что Балух Владимир Григорьевич находится в карцере и передача ему не предусмотрена", - написала Ивлева.

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