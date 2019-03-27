Политзаключенного Балуха перевели в карцер в СИЗО в Твери, - журналистка
27 марта, 2019, 15:26
По словам журналистки Виктории Ивлевой, украинский активист Владимир Балух находится в карцере в следственном изоляторе российской Твери
Об этом Виктория Ивлева сообщила в своем Facebook.
В СИЗО Твери, где по непроверенным слухам находится Владимир Балух, пришел активист Артем Важенков.
"Артем пытался передать для Балуха передачу, которую не приняли, а Артему сообщили, что Балух Владимир Григорьевич находится в карцере и передача ему не предусмотрена", - написала Ивлева.
- Ранее сообщалось, что украинского политзаключенного Балуха привезли в СИЗО Твери. Но это еще не конец этапа
- Владимира Балуха задержала ФСБ утром 8 декабря 2016 года после того, как он вывесил над своим домом в Крыму флаг Украины и "переименовал" свою улицу в улицу Героев Небесной Сотни.
- Балуха осудили на 3 года и 7 месяцев лишения свободы якобы за хранение боеприпасов на чердаке. Оккупационный суд принял еще один приговор Балуху - 5 лет колонии. Президент Украины Петр Порошенко назвал это расправой.
- По словам адвоката, в изоляторе Балуха били и унижали из-за его национальности.
- В феврале 2019 года Балуха вывезли из Симферопольского СИЗО в неизвестном направлении.
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13 марта 2019 года этапированного из Керчи политзаключенного Владимира Балуха "нашли" в Ярославле. Об этом сообщили российская журналистка и общественный активист Виктория Ивлева в Facebook.
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