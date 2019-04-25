В ГПУ объяснили, почему Мангеру сменили подозрение
Об этом представитель ГПУ Андрей Лысенко сообщил в Facebook.
Лысенко рассказал, что подозрение сменили, исходя из полученных доказательств и имеющихся у следствия оснований. Теперь Мангера подозревают по ч.2 ст.121 УК - умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное способом, носящим характер особого мучения, а также с целью запугивания потерпевшего или совершенное по заказу, или повлекшее смерть потерпевшего.
Спикер добавил, что в связи с получением новых оцененных доказательств сменили подозрение на "умышленное тяжкое телесное повреждение" еще 5 обвиняемым по этому делу - Вячеславу Вишневскому, Виктору Горбунову, Владимиру Васяновичу, Никите Грабчуку и Сергею Торбину.
Еще одного фигуранта по делу Гандзюк Игоря Павловского Шевченковский райсуд. Киева оставил под стражей.
Напомним, Мангеру смягчили статью обвинения: с заказа убийства на избиение
- 31 июля 2018 г. на Екатерину Гандзюк у подъезда напал мужчина, который облил ее серной кислотой . Женщину с ожогами госпитализировали. 2 августа ее отправили на лечение в Киев. Врачи рассказали, что ожоги Гандзюк составляют 40% площади тела.
- 4 ноября 2018 г. появилась информация о ее смерти.
- После этого Национальная полиция переквалифицировала уголовное производство, по которому расследуется нападение на Екатерину Гандзюк, на статью "Законченное убийство".
- 28 января 2019 г. ее отец Виктор Гандзюк, сказал, что подозреваемый в организации убийства сотрудничал с главой Херсонского облсовета, членом ВО "Батькивщина" Владиславом Мангером, председателем Херсонской облгосадминистрации, членом БПП Андреем Гордеевым, а также с заместителем Гордеева Евгением Рищуком.
- Прокуратура объявила Владиславу Мангеру подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк.
Читайте также
-
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом
-
18 апреля, 2019 За спиной - 5 книг об АТО и вокруг
Читайте также
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом