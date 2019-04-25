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В ГПУ объяснили, почему Мангеру сменили подозрение

Генеральная прокуратура Украины объяснила, почему руководителю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру сменили статью обвинения по заказу убийства избиения активистки Екатерины Гандзюк

Об этом представитель ГПУ Андрей Лысенко сообщил в Facebook.

Лысенко рассказал, что подозрение сменили, исходя из полученных доказательств и имеющихся у следствия оснований. Теперь Мангера подозревают по ч.2 ст.121 УК - умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное способом, носящим характер особого мучения, а также с целью запугивания потерпевшего или совершенное по заказу, или повлекшее смерть потерпевшего.

Спикер добавил, что в связи с получением новых оцененных доказательств сменили подозрение на "умышленное тяжкое телесное повреждение" еще 5 обвиняемым по этому делу - Вячеславу Вишневскому, Виктору Горбунову, Владимиру Васяновичу, Никите Грабчуку и Сергею Торбину.

Еще одного фигуранта по делу Гандзюк Игоря Павловского Шевченковский райсуд. Киева оставил под стражей.

Напомним, Мангеру смягчили статью обвинения: с заказа убийства на избиение

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