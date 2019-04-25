В ГПУ объяснили, почему Мангеру сменили подозрение

25 апреля, 2019, 08:29

Генеральная прокуратура Украины объяснила, почему руководителю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру сменили статью обвинения по заказу убийства избиения активистки Екатерины Гандзюк

Об этом представитель ГПУ Андрей Лысенко сообщил в Facebook.

Лысенко рассказал, что подозрение сменили, исходя из полученных доказательств и имеющихся у следствия оснований. Теперь Мангера подозревают по ч.2 ст.121 УК - умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное способом, носящим характер особого мучения, а также с целью запугивания потерпевшего или совершенное по заказу, или повлекшее смерть потерпевшего.

Спикер добавил, что в связи с получением новых оцененных доказательств сменили подозрение на "умышленное тяжкое телесное повреждение" еще 5 обвиняемым по этому делу - Вячеславу Вишневскому, Виктору Горбунову, Владимиру Васяновичу, Никите Грабчуку и Сергею Торбину.

Еще одного фигуранта по делу Гандзюк Игоря Павловского Шевченковский райсуд. Киева оставил под стражей.

Напомним, Мангеру смягчили статью обвинения: с заказа убийства на избиение