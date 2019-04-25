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Убийство Гандзюк: Посол США в Украине призывает к тщательному расследованию

Посол США в Украине Мари Йованович призывает украинскую власть к тщательному расследованию убийства активистки Екатерины Гандзюк

Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Украине.

"После преждевременной смерти Екатерины, мы поддерживаем украинский народ, призывая к тщательному расследованию и справедливости для Екатерины и ее семьи", - сказала посол.

Также Йованович посмертно отметила Гандзюк международной номинации "Женщина отваги".

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