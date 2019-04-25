Убийство Гандзюк: Посол США в Украине призывает к тщательному расследованию
25 апреля, 2019, 16:44
Посол США в Украине Мари Йованович призывает украинскую власть к тщательному расследованию убийства активистки Екатерины Гандзюк
Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Украине.
"После преждевременной смерти Екатерины, мы поддерживаем украинский народ, призывая к тщательному расследованию и справедливости для Екатерины и ее семьи", - сказала посол.
Также Йованович посмертно отметила Гандзюк международной номинации "Женщина отваги".
- 31 июля 2018 года на Екатерину Гандзюк у подъезда напал мужчина, который облил ее серной кислотой. Женщину с ожогами госпитализировали. 2 августа ее отправили на лечение в Киев. Врачи рассказали, что ожоги Гандзюк составляют 40% площади тела.
- 4 ноября 2018 года появилась информация о ее смерти.
- После этого Национальная полиция переквалифицировала уголовное производство, по которому расследуется нападение на Екатерину Гандзюк, на статью "Законченное убийство".
- 28 января 2019 года отец Виктор Гандзюк, сказал, что подозреваемый в организации убийства сотрудничал с главой Херсонского облсовета, член ВО "Батькивщина" Владиславом Мангером, главой Херсонской облгосадминистрации, член БПП Андреем Гордеевым, а также с заместителем Гордеева Евгением Рищуком.
- Прокуратура объявила Владиславу Мангеру подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк.
- Генеральная прокуратура Украины объяснила, почему руководителю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру изменили статью обвинения по заказу убийства избиения активистки Екатерины Гандзюк.
Читайте также
-
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом
-
18 апреля, 2019 За спиной - 5 книг об АТО и вокруг
Читайте также
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом