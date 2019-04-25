Россия возобновила поставки "чистой" нефти в Беларусь

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию концерна Белнефтехим.

"Объем прокачки обеспечивает работу производственных мощностей на пониженной загрузке", - сообщили в концерне.

При этом на Мозырском НПЗ, на котором из-за некачественной российской нефти произошла поломка оборудования, ситуация не изменилась. "Качество нефти пока не улучшилось", - проинформировали в Белнефтехиме.

Ранее сообщалось, что Белорусский концерн Белнефтехим временно ограничил экспортные поставки нефтепродуктов из России в другие страны, в частности Украину.

Из-за некачественной российской нефти на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе в Беларуси произошла поломка

Уже известно, что Беларусь работает над минимизацией последствий поступления из России некачественной нефти и будет обсуждать с ОАО "Транснефть" компенсационные механизмы.

А тем временем в Украине на протяжении 20-21 апреля стоимость горючего на автозаправочных станциях выросла в среднем на 30-60 копеек за литр.

19 апреля Россия запретила экспорт нефтепродуктов в Украину. По словам российского премьера, Москва вынуждена защищать свои интересы и принять соответствующие меры.

Кроме того, с 1 июня 2019 г. Российская Федерация расширит санкции против Украины и ограничит экспорт угля.