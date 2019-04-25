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Россия возобновила поставки "чистой" нефти в Беларусь


фото: 1prof.by
24 апреля на белорусский нефтеперерабатывающий завод Нафтан по северной ветке нефтепровода Сургут-Полоцк началась прокачка нефти, которая соответствует технологическим стандартам

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию концерна Белнефтехим.

"Объем прокачки обеспечивает работу производственных мощностей на пониженной загрузке", - сообщили в концерне.

При этом на Мозырском НПЗ, на котором из-за некачественной российской нефти произошла поломка оборудования, ситуация не изменилась. "Качество нефти пока не улучшилось", - проинформировали в Белнефтехиме.

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