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Даже 16 минут недосыпания ночью негативно сказывается на работе человека

Сотрудники Университета Южной Флориды выяснили, что даже 16 минут недосыпания ночью сильно влияют на производительность труда

Об этом говорится в журнале Sleep Health.

Ведущий автор исследования Соом Ли и ее коллеги опросили 130 здоровых сотрудников, которые работают в сфере информационных технологий и имеют по крайней мере одного ребенка школьного возраста.

Участники сообщили, что, когда они спали на 16 минут меньше, чем обычно и имели худшее качество сна, на следующий день у них возникало больше проблем с работой. Недосыпание поднимало их уровень стресса, особенно в вопросах, касающихся баланса между работой и личной жизнью, в результате чего они ложились спать пораньше и просыпались раньше из-за усталости.

После анализа полученных данных специалисты пришли к мнению, что пробуждение на 19 минут раньше, чем обычно и отход ко сну на 16 минут позже были связаны с одной дополнительной точкой на шкале когнитивных препятствий на следующий день.

"Эти циклические ассоциации показывают, что сон сотрудников подвергается ежедневному когнитивному стрессу, а также способствует когнитивно-стрессовым переживаниям. Результаты нашего исследования дают эмпирические доказательства того, почему работодатели должны прилагать больше усилий для улучшения сна своих сотрудников. Служащие, которые выспались, могут быть более эффективными на работе из-за большей способности оставаться сосредоточенными на задании с меньшим количеством ошибок и межличностных конфликтов", - утверждают авторы статьи.

Исследователи также отслеживали сон участников в выходные дни, обращая внимание на последствия меньшего количества сна. Последствия потери сна не были столь очевидными, когда участники не ходили на работу на следующий день.

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