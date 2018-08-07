Люди со "взрывным" темпераментом не так умны, как думают, - исследование

7 августа, 2018, 17:36

Люди со "взрывным" и злобным темпераментом, вероятно, весьма лестного мнения о своих умственных способностях

Об этом пишет Science Alert.

Вы склонны к гневу? Тогда, возможно, вы не настолько умны, как думаете. Это потому, что гнев сильно связан с такими чертами, как оптимизм и нарциссизм, которые, как правило, приводят к переоценке своих способностей.

"В недавнем проекте я исследовал связь между гневом и различными познавательными функциями", - сказал психолог Марцин Заенковскі из Варшавского университета.

"Из обзора литературы я заметил, что гнев значительно отличается от других отрицательных эмоций, таких как грусть, беспокойство или депрессия. Гнев связан с оптимистическим восприятием риска и в целом оптимистичным уклоном".

Он хотел посмотреть, не имеет ли гнев какого-либо отношения к предубеждениям в пользу собственных способностей человека, поэтому вместе с психологом Гілесом Джигнаком из Университета Западной Австралии разработал эксперимент, чтобы проверить это.

Они выбрали 528 человек и попросили их пройти опрос, в которм они должны были оценить собственный характер и интеллект по 25-балльной шкале. Впоследствии испытуемые прошли тест на интеллектуальные способности.

Между темпераментом участников и их фактическими уровнями интеллекта не было обнаружено никаких пересечений. Таким образом, вы можете быть умным и злым.

Однако, люди с агрессивным характером в целом переоценивали, насколько они умны. Эта грань гнева - самоуверенный оптимизм - оказалась связана с нарциссизмом. И это может также нанести ущерб межличностным отношениям.

"Люди с высоким нарциссизмом не устанавливают глубоких, интимных связей с другими людьми, а скорее превосходят и доминируют над другими"- пишут исследователи в своей статье.

"Мы предполагаем, что эти трудности могут быть связаны с мыслями о превосходстве над другими, особенно в области возможностей. Часто гнев может приводить к таким мыслям, как "я умный" и "ты глупый", что, в свою очередь, вызывает проблемы с созданием позитивных отношений с другими".

В исследовании были ограничения. Оно основывалось на самооценке, а не на эксперименте. В этих случаях возможно, что оценка участниками своего поведения неточна.

Таким образом, причинно-следственная связь между корреляцией гнева и переоценкой интеллекта не может быть установлена на данный момент - нужны дальнейшие исследования.

Группа отметила, что они оценивают только тех, кто склонен к гневу. Будущие исследования, по их словам, также могут рассматривать кратковременный, мимолетный гнев, чтобы определить, можно ли наблюдать подобный эффект.