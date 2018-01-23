Как создать оспу в собственной лаборатории. Что такого в исследовании, которое поставило всех на уши

23 января, 2018, 18:35

Канадские ученые опубликовали исследование, в котором дали подробные инструкции для создания нового вируса оспы. Научное сообщество считает, что это ставит мир под угрозу

Об этом пишет Science Mag.

В статье, опубликованной в научном журнале PLOS ONE, рассказывается, как в июле прошлого года вирусолог Дэвид Эванс из Университета Альберты в Канаде и его научный сотрудник Райан Нойс заказали ДНК вируса конской оспы в интернете и "поработали" с ней. Полученный в результате вирус смог заразить клетки человека и самовоспроизводиться.

Исследование вызвало беспокойство среди ученых, и многие из них открыто протестовали против его публикации. Однако на этой неделе статья была опубликована, несмотря на то, что в ней действительно содержатся подробные инструкции по созданию вируса. Ученые говорят, что в статье нет ответа на главный вопрос: почему они это сделали?

Формально речь идет о том, что эта научная работа, финансируемая фармацевтической компанией Tonix со штаб-квартирой в Нью-Йорке, может привести к созданию более безопасной и эффективной вакцины против оспы. Но безопасные вакцины против оспы уже существуют, и, похоже, не было никаких причин создавать новую на основе вируса лошадиной оспы, говорит вирусолог Стефан Беккер из Университета Марбурга в Германии.

"Учитывая то, что есть больше недостатков, чем преимуществ, публикация этой статьи была серьезной ошибкой", - говорит Томас Инглесби, директор Центра безопасности здравоохранения Университета Джона Хопкинса в Балтиморе (Мэриленд, США).

Сам Дэвид Эванс говорит, что он был "гораздо больше заинтересован в развитии технологий", чем в разработке вакцины. Создание вируса оспы с нуля может помочь ответить на основные вопросы о их биологии, считает он. "Это очень мощная технология, и я вижу, что у нее может быть широкое назначение, например, разработка вирусов против рака", - говорит он.

Эванс не согласен с тем, что его публикация делает мир менее безопасным. Он уверен, что его работа поможет противостоять синтетической оспе, в возможность создания которой долгое время никто не верил.

Справка:

Оспа — инфекционное вирусное антропонозне заболевание с эпидемическим распространением, которое унесло миллионы жизней.

В 1980 году Всемирная организация здравоохранения официально сообщила, что натуральная оспа ликвидирована в природе с помощью вакцинации, несмотря на это, все еще существует гипотетическая возможность внутрилабораторного заражения при проведении научных исследований с дальнейшим распространением болезни среди населения.

Вакцинация против оспы закончилась во всем мире в 1980-х годах, и большинство людей сегодня не имеют иммунитета.

Несмотря на подтвержденный факт ликвидации в мире натуральной оспы, ее, за легкость заражения людей, скорость распространения, тяжелое течение, высокую летальность продолжают относить к тем инфекционным заболеваниям, которые обнаружили способность оказывать серьезное влияние на здоровье населения и могут быстро распространяться в международных масштабах и вошли в перечень событий, что могут повлечь за собой чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения.

Эксперты опасаются, что вирус Variola, который вызывает оспу, могут использовать для террористических актов или биологической войны. Последние образцы Variola хранятся в России и США.

В течение трех последних лет США поддерживали мораторий на проведение генетической модификации вирусов, что повышают их опасность. Причиной были опасения по поводу возможности случайно вызвать искусственную пандемию. Однако теперь этот запрет снят, что открывает дорогу новым исследованиям.

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