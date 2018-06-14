Недосыпание и избыток сна вызывают метаболический синдром, - исследование

14 июня, 2018, 17:15

Ученые из Сеульского университета выяснили, что развитие метаболического синдрома после 40 лет связано с недостаточной или, наоборот, чрезмерной продолжительностью сна

Работа опубликована в журнале BMJ.

В рамках исследования ученые проанализировали данные 133 тысяч человек, и выяснили, что сон менее шести и более десяти часов в сутки ассоциируется с ожирением, повышенным уровнем жиров в крови и, в частности, развитием метаболического синдрома.

Метаболический синдром характеризуется рядом симптомов, основные из которых составляют абдоминальное ожирение (увеличение жировых масс в области живота), инсулинорезистентность, артериальную гипертензию и нарушенный углеводный и жировой обмены.

Метаболический синдром является одним из самых распространенных факторов развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, особенно у людей старшего возраста.

Так, недосып или, наоборот, слишком долгий сон повышает риск негативных последствий для организма. Например, одна бессонная ночь снижает толерантность организма к глюкозе примерно в той же степени, что и целый год злоупотребления фастфудом.

Оценивали роль сна в развитии метаболического синдрома ученые из Медицинского колледжа Сеульского университета под руководством Клер Ким (Claire Kim). Они проанализировали данные 133 608 корейцев в возрасте от 40 до 69 лет (44930 мужчин и 88678 женщин): для каждого участника была собрана информация о поле, возрасте, образовании, семейном положении, наличие менопаузы (для женщин), а также физической активности, курении и потребления алкоголя.

Участников также спросили о том, сколько часов в сутки в среднем они спали в течение прошлого года, и, на основании ответа, разделили их на четыре группы: менее шести часов, от шести до восьми часов, от восьми до десяти часов и больше десяти часов . Наличие метаболического синдрома проверяли на основании нескольких параметров:

объем талии выше 90 сантиметров для мужчин и 80 - для женщин;

уровень жиров в крови выше 150 миллиграммов на децилитр;

уровень холестерина с липопротеинами высокой плотности ( "хороший" холестерин, что снижает риск развития атеросклероза) меньше 40 и 50 миллиграммов на децилитр для мужчин и женщин соответственно;

давление выше 130/85 миллиметров ртутного столба;

уровень глюкозы в крови выше 100 миллиграммов на децилитр.

В группу людей с метаболическим синдромом попадали те участники, которые проходили по трем или более из перечисленных критериев.

В сравнении со средней продолжительностью сна около 7 часов (норма для современного взрослого человека) сон менее шести часов в сутки был связан с повышенным риском развития метаболического синдрома у мужчин и увеличенным объемом талии и у мужчин, и у женщин. Сон больше десяти часов в сутки был связан с метаболическим синдромом и повышенным уровнем жиров в крови у мужчин, а также - со всеми изученными факторами риска развития метаболического синдрома у женщин.

Авторы, таким образом, отмечают, что недостаточный или избыточный сон в старшем возрасте могут послужить фактором риска развития метаболического синдрома и всех связанных с ним заболеваний.

При высоком риске развития метаболического синдрома следует также пересмотреть и пищевые привычки. Например, (при отсутствии аллергии) можно есть побольше грецких орехов: недавно ученые показали, что они снижают аппетит у людей с ожирением. Другая группа ученых показала, что при коррекции питания можно снизить как потребление жиров, так и углеводов обе диеты эффективны примерно одинаково.

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