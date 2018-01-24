Роль генов в развитии интеллекта преувеличивают. Что на самом деле формирует ум ребенка, - исследование

24 января, 2018, 14:45

Роль наследственности в раннем развитии интеллекта часто преувеличивают. К таким выводам пришли психологи из Ратгерского университета (США), которые утверждают, что на формирование IQ значительно больше влияют среда и образование в начале жизни

Об исследовании пишет Science Daily.

Ученые оценивают наследования различных признаков - то есть то, насколько они зависят от генов - по шкале от 0 до 1. Например, унаследование цвета глаз составляет 0,99 - очень высокий показатель.

Для уровня интеллекта это значение оценивалось также весьма высоко - 0,8. Однако новое исследование показывает, что факторы среды могут оказывать гораздо более значительное влияние на развитие IQ в раннем возрасте.

Согласно выводам психологов, у маленьких детей показатель наследуемость IQ может быть ниже 0,3. Это означает, что генетические факторы не управляют развитием интеллекта непосредственно, а сложно взаимодействуют с окружающей средой.

Например, интеллектуальные способности однояйцевых близнецов, воспитанных в разных условиях, будут кардинально отличаться по показателям, несмотря на генетическую идентичность. А значит, воспитание в ранние годы жизни ребенка способно значительно повысить уровень ее интеллекта - при условии правильного подхода.

Исследование имеет важное значение для изменения отношения к образованию. Авторы работы считают, что чаще всего дети начинают учиться слишком поздно и момент наибольшей податливости их ума оказывается пропущенным.

Школьные программы должны быть пересмотрены - вместо накопления объема знаний им следует сосредоточиться на формировании критического мышления. Только так можно будет в полной мере реализовать генетический потенциал детей.

Недавно исследователям удалось обнаружить, что гены, ответственные за развитие интеллекта, также регулируют продолжительность жизни. Оказалось, что чем выше интеллект, тем дольше человек проживет.

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