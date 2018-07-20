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Плохое настроение может сделать вас более продуктивным, - исследование

Плохое настроение может помочь вам повысить производительность, в частности сосредоточить внимание, лучше управлять временем и определять приоритеты задач

К таким выводам пришли ученые из Университета Ватерлоо в Канаде. Результаты их исследования опубликовал портал MedicalXpress.

Специалисты решили выяснить, влияет ли эмоциональная реактивность на мыслительные навыки, с помощью которых мы обрабатываем повседневные задачи и справляемся с трудностями. Эмоциональная реактивность - показатель чувствительности, а также насыщенности и продолжительности эмоциональных отзывов человека, связанных с настроением.

Так, некоторые люди имеют высокореактивный темперамент, и их эмоциональные реакции являются интенсивными и продолжительными. Другие - низкореактивный, что означает, что даже если они сердятся, это длится недолго.

И вот именно людям с низким уровнем реактивности плохое настроение не помогало: фактически их производительность и эффективность снизились.

В исследовании приняли участие 95 человек, каждому из которых нужно было выполнить девять различных задач, в том числе ответить на вопросы тестов.

С помощью них ученые анализировали взаимосвязь между настроением, эмоциональной реактивностью и тем, как люди реагируют на внешние вызовы, требующие аналитического мышления и работы кратковременной памяти.

"Результаты показали, что существуют люди, у которых плохое настроение может способствовать оттачиванию умственных навыков, важных для повседневной жизни", - выяснили авторы научной работы.

Люди, обладающие высокой эмоциональной реактивностью, то есть те, у кого быстрая, насыщенная и длительная эмоциональная реакция, в плохом настроении лучше выполняли задачи, связанные с целенаправленной деятельностью. У тех, кто был менее эмоционально отзывчив, наблюдался обратный эффект: плохое настроение негативно сказывалось на их исполнительной функции - то есть нешаблонной организации текущих действий в зависимости от контекста.

"Это не означает, что можно терять над собой контроль, излишне драматизировать и ворчать по какому-либо поводу", - отметила автор исследования, профессор психологии Тара Маколей.

"Мы знаем, что эмоциональная реактивность отличается у разных людей, начиная с очень раннего возраста, и что эти индивидуальные различия имеют последствия для психического здоровья в дальнейшем развитии".

Для объяснения выявленной взаимосвязи нужны более детальные исследования. Однако ранее уже было замечено, людям с высокой эмоциональной реактивностью привычнее испытывать негативные эмоции, чем менее эмоционально чутким людям, поэтому, возможно, именно поэтому они меньше на них отвлекаются.

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